Lázár János egyik legfájóbb intézkedését törölte el Vitézy Dávid

„Ahogy ígértem: újra elérhető a Vonatinfo webes felülete!”
- nyitja hétfő délelőtti bejegyzését Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
A Vonatinfót még Lázár János minisztersége alatt kapcsolták le, az összes olyan további lehetőséggel együtt, amelynek segítségével az utasok valós idejű információkhoz juthattak a vonatok helyzetéről – és így a késésekről is.
„A magyar vasút sajnos nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de az első lépés, hogy az elmúlt évek hozzáállását teljesen megváltoztatjuk: a hatalmi gőgöt felváltja a munka, a titkolózást az átláthatóság, a beletörődést pedig az az ambíció, hogy a magyar vasutat újra fejlődési pályára állítsuk. Vasútrombolás helyett vasútfejlesztés, ez a célunk”
- írja Vitézy, majd hozzáteszi, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV+ webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek.
A Vonatinfo ezen a linken érhető el.