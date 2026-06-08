Lázár János egyik legfájóbb intézkedését törölte el Vitézy Dávid

„Ahogy ígértem: újra elérhető a Vonatinfo webes felülete!”

- nyitja hétfő délelőtti bejegyzését Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

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A Vonatinfót még Lázár János minisztersége alatt kapcsolták le, az összes olyan további lehetőséggel együtt, amelynek segítségével az utasok valós idejű információkhoz juthattak a vonatok helyzetéről – és így a késésekről is.

„A magyar vasút sajnos nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de az első lépés, hogy az elmúlt évek hozzáállását teljesen megváltoztatjuk: a hatalmi gőgöt felváltja a munka, a titkolózást az átláthatóság, a beletörődést pedig az az ambíció, hogy a magyar vasutat újra fejlődési pályára állítsuk. Vasútrombolás helyett vasútfejlesztés, ez a célunk”

- írja Vitézy, majd hozzáteszi, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV+ webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek.

A Vonatinfo ezen a linken érhető el.