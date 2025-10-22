Lázár János elárulta: megvan a szolnoki buszbaleset oka

A tárcavezető Facebook-oldalán jelentkezett új hírekkel a reggeli balesettel kapcsolatban. Mint írta:

a szerencsétlenséghez jelenlegi tudásunk szerint a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése vezetett, nem műszaki ok vagy egyéb körülmény.

Hogy vannak a sérültek?

A miniszter beszámolt a sérültek állapotáról is, mint írta: 18 könnyebb és 5 súlyosabb, jellemzően csonttöréssel ellátott sérültje volt a balesetnek. Posztjából kiderült, „a 8 napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között van 5 kiskorú utas, a 8 napon túl gyógyuló sérüléssel érintettek között pedig egy idős hölgy is, akit gerincsérüléssel ápolnak. Ő a baleset legsúlyosabb sérültje.”

Az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy

a területért felelős miniszterként számomra az utasoknak a MÁV-csoport járatain elszenvedett legkisebb sérülése is súlyosabb az elfogadhatónál.

Lázár végül hozzátette, már délelőtt arra utasította a vállalatot, hogy méltányossági alapon fizessen fájdalomdíjat a balesetben érintett embereknek.