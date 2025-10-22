Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közérdekű Közösségi közlekedés Lázár János

Lázár János elárulta: megvan a szolnoki buszbaleset oka

mfor.hu

A miniszter szerint eszméletvesztés történt.

A tárcavezető Facebook-oldalán jelentkezett új hírekkel a reggeli balesettel kapcsolatban. Mint írta:

a szerencsétlenséghez jelenlegi tudásunk szerint a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése vezetett, nem műszaki ok vagy egyéb körülmény.

Hogy vannak a sérültek?

A miniszter beszámolt a sérültek állapotáról is, mint írta: 18 könnyebb és 5 súlyosabb, jellemzően csonttöréssel ellátott sérültje volt a balesetnek. Posztjából kiderült, „a 8 napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között van 5 kiskorú utas, a 8 napon túl gyógyuló sérüléssel érintettek között pedig egy idős hölgy is, akit gerincsérüléssel ápolnak. Ő a baleset legsúlyosabb sérültje.”

Az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy

a területért felelős miniszterként számomra az utasoknak a MÁV-csoport járatain elszenvedett legkisebb sérülése is súlyosabb az elfogadhatónál.

Lázár végül hozzátette, már délelőtt arra utasította a vállalatot, hogy méltányossági alapon fizessen fájdalomdíjat a balesetben érintett embereknek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt egy olyan információ, amit tartson észben október 23-án!

Itt egy olyan információ, amit tartson észben október 23-án!

Ha hirtelen gyógyszerre lenne szüksége.

Nem áll jól a Sziget szénája, újabb fontos szavazás bukott el

Nem áll jól a Sziget szénája, újabb fontos szavazás bukott el

Második alkalommal sem sikerült többséget szerezni a főváros Tulajdonosi Bizottságában annak a javaslatnak, amivel a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodást szüntetnék meg.

Megszólalt a polgármester: ez okozhatta a szolnoki buszbalesetet

Megszólalt a polgármester: ez okozhatta a szolnoki buszbalesetet

A buszsofőr rosszulléte miatt csapódhatott a busz a szolnoki gimnáziumba

Többen súlyosan megsérültek Szolnokon, miután egy busz egy gimnáziumba csapódott

Többen súlyosan megsérültek Szolnokon, miután egy busz egy gimnáziumba csapódott

Mentőhelikopterek is érkeztek a helyszínre.

Hónapokig nem lehet eljutni felnőtt ultrahang-vizsgálatra Budapesten

Hónapokig nem lehet eljutni felnőtt ultrahang-vizsgálatra Budapesten

Az államtitkár új időpontokat ígért.

Földrengésre zavarta meg az éjszakát ma Csongrádban

Földrengés zavarta meg az éjszakát ma Csongrádban

A földrengés a Richter-skála szerinti 4-es erősségű volt.

Ezért düböröghetnek a kamionok szerda éjjel

Ezért düböröghetnek a kamionok szerda éjjel

A kamionstopot az éjszakai időszakban szerda 22 óra és másnap reggel 6 óra között az áruellátás zavartalansága érdekében részlegesen felfüggesztik.

Orbán Viktor elrendelte a százhalombattai tűzeset kivizsgálását

Orbán Viktor elrendelte a százhalombattai tűzeset kivizsgálását

Facebook-oldalára azt is kiposztolta a kormányfő, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. Miután hónapokra kieshet a százhalombattai finomító kapacitásának 40 százaléka, a Mol stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is mérlegeli.

Még nem múlt el a baj Százhalombattán

Még nem múlt el a baj Százhalombattán

A tűzoltók még dolgoznak.

Retteghetnek a koszorú- és virágárusok, vaamint a jelmezkölcsönzők?

Retteghetnek a koszorú- és virágárusok, valamint a jelmezkölcsönzők?

Az adóhatóság országos ellenőrzési akciósorozat indul halloween és a mindenszentek idején.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168