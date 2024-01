Lázár János figyelmeztetett: vészesen fogy az idő!

Kilenc közlekedési szakszervezetből héttel megállapodás született, a vasutasok és a HÉV-esek három évre összesen 28,4 százalékos béremelést kapnak - jelentette be az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán kedden, hozzátéve, a Volánbusz-érdekképviseletek egyelőre nem írták alá a megállapodást.

A miniszter üzent. Fotó: Facebook/Lázár János

Lázár János úgy fogalmazott: „aki most kimarad, az lemarad”, mert az emelt összegű béreket attól a hónaptól tudják utalni, amelyik hónapban a szakszervezetek csatlakoztak. Rámutatott: még maradt idő arra, hogy akár a volánbuszos dolgozók is január elsejétől kapják meg az emelt összegű bérüket. Ehhez az kell, hogy az őket képviselő szakszervezetek most gyorsan lépjenek és január 31-e éjfélig csatlakozzanak a megállapodáshoz. Kijelentette:

mi az utolsó pillanatig készek vagyunk az aláírásra.

A bejegyzéshez feltöltött videóban Lázár János azt mondta: a MÁV-Volán-csoportban 56 ezer munkavállaló van, és hétfőn a kilenc legnagyobb szakszervezettel egyeztetett azzal a céllal, hogy a vállalat átalakításához és modernizációjához megnyerje a munkavállalók képviselőit. Közölte: a kilencből hét szakszervezettel - a vasutasokkal és a HÉV-esekkel - megállapodtak három évre összesen 28,4 százalékos béremelésről.

Ez azt jelenti, hogy 2024-ben 600 ezer forintig 17 százalék, de legalább 70 ezer forintos béremelésben részesülnek a MÁV és a HÉV dolgozói. Erről korábbi cikkünkben is írtunk: