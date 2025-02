Lázár János kiadta az utasítást

A munkálatok költsége eléri az 5 milliárd forintot, és azt teljes egészében a Strabagnak kell vállalnia garanciális javításként. A tárcavezető elmonfta, hogy a garanciát érvényesíteni fogják. A kivitelező a napokban már elkezdte a munkálatokat. A miniszter jelezte, hogy a hiba feltárásához a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szakembereit hívták segítségül, mert nem hitték el a kivitelező állítását a probléma keletkezéséről. Az M30-as autópálya szikszói szakaszát az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tavaly február 17-én zárta le, miután a pályaszerkezet több helyen is elmozdult, a burkolat pedig megrepedt. (MTI)

A képviselői vagyonnyilatkozatok fontos elemét jelentik az autók. Nézzük, 2024-ben mit vallottak be a honatyák!

