Lázár János: nincs jelentős fennakadás a vasúton

Felkészültek a hóesésre a szakemberek – mondja a miniszter. 

A téli időjárásra felkészültünk! – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebook oldalán. Összesen 739 téli elhárításra alkalmas jármű, 213 rakodógép a sórakodáshoz, 2301 szakember 12 órás váltott műszakban, több mint 80 000 tonna útszóró só áll készenlétben, és 0–24 órás megerősített ügyelet van az utakon és a vasúton. 

A miniszer friss posztja szerint hétfőn estig nem is voltak nagyobb problémák a havazás miatt, bár az M1-es és az M5-ös autópályán is történt egy-egy baleset. A vasúton és a HÉV-nél viszont nincs jelentősebb fennakadás, a buszok közlekedését ugyanakkor nehezíti a hóesés több megyében, Borsod-Abaúj-Zemplénben pedig olyan települések is vannak, amelyek autóbusszal elérhetetlenek. 

Befagy a Balaton, de a jég sportolásra még nem lesz alkalmas

A Balatonon nyílt vízen is napokon belül megjelenik az összefüggő jég, azonban annak állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.

Orbán Viktor döntött, itt egy új feladat Pintér Sándornak

A havazás miatt kap új munkát.

Vészhelyzetbe került utasszállító szállt le Ferihegyen

A Lufthansa gépe landolt Budapesten.

Elszomorító statisztikát tett közzé a MÁV

Sok baleset történt az átjárókban.

Bírság, feljelentés, őrizetbe vétel – a rendőrök sem unatkoztak szilveszter éjjel

Közel 50 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök Budapesten.

Fontos információ, ezt kell kitölteni az adómentességhez

Január elsejétől szja-mentességet kap minden 30 év alatti anya és a két gyereket nevelő, 40 év alatti anyák is.

2026-ban új aranykor nyílhat Budapesten? Karácsony Gergely üzent

A főpolgármester újév napján a kelenföldi buszgarázsból üzent.

Megjött az összesítés, ez szilveszter éjjelének hazai baleseti mérlege

Az év utolsó napján országszerte 240 helyszínre riasztották a tűzoltókat.

Kistarcsán született meg Magyarország első újévi babája

Nulla óra nulla perckor látta meg a napvilágot Magyarországon az újév első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban – tájékoztatta az intézmény az MTI-t.

Itt vannak Magyar Péter legerősebb kijelentései az újév első perceiből

Kiegyezést és elszámoltatást is ígért a Tisza Párt elnöke.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

