Lázár János: nincs jelentős fennakadás a vasúton

A téli időjárásra felkészültünk! – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebook oldalán. Összesen 739 téli elhárításra alkalmas jármű, 213 rakodógép a sórakodáshoz, 2301 szakember 12 órás váltott műszakban, több mint 80 000 tonna útszóró só áll készenlétben, és 0–24 órás megerősített ügyelet van az utakon és a vasúton.

A miniszer friss posztja szerint hétfőn estig nem is voltak nagyobb problémák a havazás miatt, bár az M1-es és az M5-ös autópályán is történt egy-egy baleset. A vasúton és a HÉV-nél viszont nincs jelentősebb fennakadás, a buszok közlekedését ugyanakkor nehezíti a hóesés több megyében, Borsod-Abaúj-Zemplénben pedig olyan települések is vannak, amelyek autóbusszal elérhetetlenek.