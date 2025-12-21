Lázár János Varga Juditról és Magyar Péterről is beszélt

Több erős kijelentést is tett Lázár János építési és közlekedési miniszter a Mandineren futó Hotel Lentui című műsorban. A vasárnap délelőtti beszélgetésből szemezgetünk néhányat a Hvg.hu gyűjtése alapján. Ha kíváncsiak a teljes interjúra, itt tudják meghallgatni.

Magyar Péterről:

„Magyar Péter egy szörföző, ő felszállt egy hullámra. Ő jól érezte meg, vagy a körülötte állók talán jól érezték meg, vagy nem vitatva a tehetségét, ő jól csapott le arra a jelenségre, ami érlelődött a világban, és ami körvonalazódott Magyarországon is, és ezt az elégedetlenséget próbálta valamilyen módon kielégíteni.”

Arra a kérdésre, vitázna-e Magyar Péterrel:

„Készen állok rá, tehát jól is esne, készen is állok rá. Nem vagyok letiltva erről, csak a miniszterelnöknek van egy nagyon világos álláspontja. Mi nem Magyar Péterrel vitatkozunk valójában, hanem azokkal, akiket ő képvisel, és akiket ők képvisel, azok nem Budapesten ülnek, hanem Brüsszelben ülnek, vagy éppenséggel most Ukrajnában, tehát nyilvánvaló, hogy itt különböző társadalmi csoportoknak, erőknek, külföldön vannak szándékai a 2026-os magyar választásokkal kapcsolatban.”

A luxizásról:

„Az, hogy emberek jól élnek, és emberek szeretnek jól élni, és ehhez tartozik egy jó autó. Én is járok jó autóval, nekem is van jó autóm, tehát nem szabad. Ha valaki úgy költ pénzt, és úgy szórja a pénzét, amit teljesen értelmetlen, hogyha egy magyar gazdag ember hajót tart, vesz, vagy repülőt, magánrepülőt tart, azt én a gazdagok között is a hülyébbek közé sorolom, mert akiket én ismerek a nyugati világban gazdagok, azok már régen nem csinálják ezt, mert iszonyatos mennyiségű pénzt éget fölöslegesen. Tehát ez egy fölösleges rongyrázás, magamutogatás.”

A kegyelmi botrányról:

„Én azt képviselem, hogy ez a politikai közösség, tehát felelősséget és feladatot is osztunk. Egymás között kiosztjuk, hogy ki mivel foglalkozik, ki mit csinál. És szerintem ezt a feladatot hozni kell, és a felelősséget viselni kell. És aki nem tudja hozni a feladatot, annak, viselni kell a következményeket. Ha 26-ban nem nyerünk, akkor ennek az egyik oka, szerintem a fő oka, ez az ügy lesz alapvetően. Erre mondja a miniszterelnök, hogy én nem vagyok megbocsátó és nem vagyok nagyvonalú a hibákkal kapcsolatban, és nem vagyok türelmes a hibákkal kapcsolatban, de hát mégiscsak behozták közénk ezt a Magyar Pétert.”

Varga Judit újraszerepeltetéséről:

„Én azt gondolom, hogy ez az ügy, a 2024-es sajnálatos események túl közel vannak még a 2025-26-os esztendőhöz. Ez a döntés, ha megszületik, vagy ez a lépés, hogyha megszületik, akkor ezeket a sebeket felszakítja, és az szerintem több kárt okoz, mint a másik oldalon hasznot hozna az ő föllépése és belépése.Nem tudom, hogy az-e a Fidesznek a jó arca, hogyha mi egy volt házaspárt, gyerekeknek az édesapját és az édesanyját egymásnak akarjuk beszélni. Mert akkor Mónika-show lesz.”

