3p
Közérdekű Lázár János Magyar Péter Varga Judit

Lázár János Varga Juditról és Magyar Péterről is beszélt

mfor.hu

Az építési és közlekedési miniszter a Mandinernek adott bő egy órás interjút.

Több erős kijelentést is tett Lázár János építési és közlekedési miniszter a Mandineren futó Hotel Lentui című műsorban.  A vasárnap délelőtti beszélgetésből szemezgetünk néhányat a Hvg.hu gyűjtése alapján. Ha kíváncsiak a teljes interjúra, itt tudják meghallgatni.

Magyar Péterről:

„Magyar Péter egy szörföző, ő felszállt egy hullámra. Ő jól érezte meg, vagy a körülötte állók talán jól érezték meg, vagy nem vitatva a tehetségét, ő jól csapott le arra a jelenségre, ami érlelődött a világban, és ami körvonalazódott Magyarországon is, és ezt az elégedetlenséget próbálta valamilyen módon kielégíteni.”

Arra a kérdésre, vitázna-e Magyar Péterrel:

„Készen állok rá, tehát jól is esne, készen is állok rá. Nem vagyok letiltva erről, csak a miniszterelnöknek van egy nagyon világos álláspontja. Mi nem Magyar Péterrel vitatkozunk valójában, hanem azokkal, akiket ő képvisel, és akiket ők képvisel, azok nem Budapesten ülnek, hanem Brüsszelben ülnek, vagy éppenséggel most Ukrajnában, tehát nyilvánvaló, hogy itt különböző társadalmi csoportoknak, erőknek, külföldön vannak szándékai a 2026-os magyar választásokkal kapcsolatban.”

Lázár János tegnap Orbán Viktort interjúztatta Szegeden, most ő volt a válaszoló fél
Lázár János tegnap Orbán Viktort interjúztatta Szegeden, most ő volt a válaszoló fél
Fotó: Facebook / Lázár János

A luxizásról:

„Az, hogy emberek jól élnek, és emberek szeretnek jól élni, és ehhez tartozik egy jó autó. Én is járok jó autóval, nekem is van jó autóm, tehát nem szabad. Ha valaki úgy költ pénzt, és úgy szórja a pénzét, amit teljesen értelmetlen, hogyha egy magyar gazdag ember hajót tart, vesz, vagy repülőt, magánrepülőt tart, azt én a gazdagok között is a hülyébbek közé sorolom, mert akiket én ismerek a nyugati világban gazdagok, azok már régen nem csinálják ezt, mert iszonyatos mennyiségű pénzt éget fölöslegesen. Tehát ez egy fölösleges rongyrázás, magamutogatás.”

A kegyelmi botrányról:

„Én azt képviselem, hogy ez a politikai közösség, tehát felelősséget és feladatot is osztunk. Egymás között kiosztjuk, hogy ki mivel foglalkozik, ki mit csinál. És szerintem ezt a feladatot hozni kell, és a felelősséget viselni kell. És aki nem tudja hozni a feladatot, annak, viselni kell a következményeket. Ha 26-ban nem nyerünk, akkor ennek az egyik oka, szerintem a fő oka, ez az ügy lesz alapvetően. Erre mondja a miniszterelnök, hogy én nem vagyok megbocsátó és nem vagyok nagyvonalú a hibákkal kapcsolatban, és nem vagyok türelmes a hibákkal kapcsolatban, de hát mégiscsak behozták közénk ezt a Magyar Pétert.”

Varga Judit újraszerepeltetéséről:

„Én azt gondolom, hogy ez az ügy, a 2024-es sajnálatos események túl közel vannak még a 2025-26-os esztendőhöz. Ez a döntés, ha megszületik, vagy ez a lépés, hogyha megszületik, akkor ezeket a sebeket felszakítja, és az szerintem több kárt okoz, mint a másik oldalon hasznot hozna az ő föllépése és belépése.Nem tudom, hogy az-e a Fidesznek a jó arca, hogyha mi egy volt házaspárt, gyerekeknek az édesapját és az édesanyját egymásnak akarjuk beszélni. Mert akkor Mónika-show lesz.”

Ma Lázár János neve már egyszer előkerült a hírfolyamban, miután ő és minisztériuma szerint csak az ünnepek előtti nyugalmat szeretnék megzavarni a hétfőre tüntetést szervező kisfuvarozók. Erről bővebben itt olvashatnak:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tüntetnek holnap a kisfuvarozók, Lázár Jánosék szerint hangulatkeltés folyik

Tüntetés lesz holnap, Lázár Jánosék szerint hangulatkeltés folyik

Az útdíjak megemelése ellen az M0-áson szerveződik a tüntetés. Lázár János minisztériuma szerint viszont megállapodás született, csak a karácsony előtti nyugalmat akarják megzavarni a fuvarozók.

Sulyok Tamás is megszólalt a gyermekvédelemről

Sulyok Tamás is megszólalt a gyermekvédelemről

A 444 megpróbálta megszólaltatni Sulyok Tamást, amikor az államfő elment Óbudára, hogy a gyermekotthonként is funkcionáló Csalogány óvodában és iskolában ajándékokat adjon át.

A mai napot még bírjuk ki, de holnaptól már rövidülnek az éjszakák

A mai napot még bírjuk ki, de holnaptól már rövidülnek az éjszakák

December 21-e a téli napforduló napja, vagyis ezen a napon a legrövidebb a nappal és a leghosszabb az éjszaka.

Nincs vége: újabb gyanúsított a Szőlő utcában

Nincs vége: újabb gyanúsított a Szőlő utcában

A megalapozott gyanú szerint a napokban egy rendész bántalmazott egy fiatalkorút.

Nagyon kiverte a biztosítékot a betiltott Bors-kiadvány a kormánynál

Nagyon kiverte a biztosítékot a betiltott Bors-kiadvány a kormánynál

A Magyar Bírói Egyesület szerint az ország jogrendjét kérdőjelezi meg, aki a bírósági döntést nem veszi figyelembe.

Megszűnik a tb-kiskönyv – mit kell tenni?

Digitalizálódik a tb-kiskönyv is. Az Államkincstár megosztotta a tudnivalókat és a teendőket.

Van valami, amiben Ukrajna heteken belül az Európai Unió része lesz

Van valami, amiben Ukrajna heteken belül az Európai Unió része lesz

Két országgal bővül az EU-s roamingzóna.

Lecsapott a kormány Ruszin-Szendi Romuluszra, teljesen eltüntetik a honvédségből

Lecsapott a kormány Ruszin-Szendi Romuluszra, teljesen eltüntetik a honvédségből

Megszüntette Ruszin-Szendi Romulusz önkéntes tartalékosi jogviszonyát a Honvédelmi Minisztérium (HM) – közölte a hvg.hu érdeklődésére a tárca. A volt vezérkari főnökkel – közben a Tisza Párt kéviselőjelötjévé vált katonával – szemben Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter jelentett be korábban szankciós intézkedést.

Ha autót vezet, ezt látnia kell: olcsóbb, és új fizetős útszakaszok is lesznek jövőre

Az autósok nagy többsége még nem hallott arról, hogy jövőre olcsóbban is vezethet

Sok újdonságot hoz 2026 az autópályák használatában, új fizetős szakaszok és új kategóriák is lesznek, ezért nem szabad megszokásból megvenni a matricákat.

Áldozat

Magyar áldozata is van az ausztrál terrortámadásnak

Összesen 15 ember vesztette életét a vasárnapi merényletben.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168