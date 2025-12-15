3p
Közérdekű Hadügy, védelem, honvédelem Ruszin-Szendi Romulusz Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Lecsapott a kormány Ruszin-Szendi Romuluszra, teljesen eltüntetik a honvédségből

mfor.hu

Megszüntette Ruszin-Szendi Romulusz önkéntes tartalékosi jogviszonyát a Honvédelmi Minisztérium (HM) – közölte a hvg.hu érdeklődésére a tárca. A volt vezérkari főnökkel – közben a Tisza Párt kéviselőjelötjévé vált katonával – szemben Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter jelentett be korábban szankciós intézkedést.

Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes (…) méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen. Úgy döntöttem, hogy a tartalékosi szerződését felbontom. Ez azt jelenti, hogy a rendfokozatát sem használhatja

– mondta korábban a tárcavezető, aki Ruszin-Szendi hivatásos szolgálati viszonyát már 2023-ban megszüntette.

A portál kérdésére most azt közölte a HM:

Ruszin-Szendi Romulusz sohasem Magyarország és a honvédség érdekeit képviselte, hanem saját politikai és személyes ambícióit helyezte előtérbe. Önkéntes tartalékosi jogviszonya 2025. december 8-án megszűnt.

Azzal, hogy a Tisza Párt jelöltjének önkéntes tartalékosi jogviszonyát is törölték, lényegében teljesen kiírták őt a honvédség kötelékéből. Ez azt jelenti, hogy nem számít többé katonának, bár a honvédelmi miniszter által említett rendfokozat-használat kérdése jogilag már nem ilyen egyértelmű. Ezzel együtt is, a politikai szándék világos: teljesen „kiírni” Ruszin-Szendit a seregből. Ez vezérkari főnökkel még nem fordult elő 1990 óta.

A hvg.hu arra is rákérdezett a Honvédelmi Minisztériumnál, hogy az elmúlt 2 hónapban mi lett a miniszter másik – ígéretként, de fenyegetésként is felfogható – bejelentésével, hogy Ruszin-Szendi szerinte „nem fair” megnyilvánulásai miatt „kezdeményezi a felülvizsgálatát” a volt vezérkari főnök havi 1,3 millió forintos állami juttatásának is. Szemben a tartalékosi apanázzsal, ennek a megvonása komoly egzisztenciális kérdés, de a jogi helyzet itt még bonyolultabb, mint az altábornagyi rang használatánál.

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Talán a nem egyértelmű jogi helyzet is az oka, hogy erre a kérdésre nem adott választ a tárca, hiába kérdeztek vissza. A jogilag ingoványos állapotért ráadásul a kormány(párt) csak magát okolhatja. Az 1,3 millió forintos havi összeget ugyanis Ruszin-Szendi úgynevezett honvédelmi szolgálati juttatásként kapja, és ezt az új formát a volt vezérkari főnök mellett több száz másik magas rangú katona eltávolításával is járó 2023-as „fiatalítási hullám” jogalapját adó kormányzati intézkedés vezette be – írja a 24.hu.

Ruszin-Szendi Romuluszt a 45 évnél idősebb és 25 évnél hosszabb szolgálati viszonnyal rendelkező katonák leépítésére használt jogszabály alapján mentették fel a hivatásosok közül. Csakhogy ezt tavaly hatályon kívül helyezték. Igaz, amíg érvényben volt, addig sem volt benne olyan indok, ami alapján megvonható lenne Ruszin-Szenditől az állami járandósága.

A már hatályát vesztett rendelet alapján a szolgálati juttatás megszűnik, ha a jogosult maga kéri, ha meghal, ha betölti az öregségi nyugdíj korhatárát, vagy ha nyugdíjat kap.

De ezek egyike sem áll fenn Ruszin-Szendinél, aki 52 éves, messze a nyugdíjtól.

