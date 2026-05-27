Lecsapott a NAV, egy volt élsportolón keresnek egymilliárd forint hiányzó áfát

Országos akcióban, 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait egymilliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítanak – közölte a szerdán NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette. Minden tevékenységüket precízen dokumentálták, a törvényes könyveléssel párhuzamosan az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették.

A többszintű, hierarchikusan működtetett szervezet bármiről képes volt számlát kiállítani, a tartalmak között szerepelt egyebek között takarítás, konyhabútor-szerelés, uszodatechnika kivitelezése, szoftverfejlesztés, piackutatás, építőipari tevékenység, napelemszerelés és a versenytársak figyelése.

A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés: sem munkaerő, sem eszközök. A csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz.

A bűnszervezet vezetőit több helyszínen, az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat. A hatóságok több mint 1 milliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, emellett nagy értékű autót, luxuskarórákat foglaltak le, valamint bankszámlákkal kapcsolatos intézkedéseket hoztak.

A nyomozók 19 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat őrizetbe vettek, letartóztatásukat a bíróság elrendelte. Az érintettek ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indul eljárás.

(MTI)