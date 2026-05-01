Lehalt az újságíró szervezet oldala – támadásról számoltak be

Túlterheléses támadás érte a MÚOSZ webapját – írja honlapján saját értesüléseire hivatkozva a Media1. A portál szerint a legnagyobb hazai újságírói szervezet honlapja csütörtök délutántól nem érhető el, azon egy karbantartásra hivatkozó felirat olvasható.

A MÚOSZ tájékoztatása szerint valójában arról van szó, hogy a szervert külső, szándékos túlterheléses támadás (DDoS) érte és éri jelenleg is.

Ez ténylegesen azt jelenti, hogy a támadók több millió automatikus kérést küldenek botnet hálózatok segítségével. Ezek jelentősen akadályozzák a szerver normál működését és az oldal elérését. A MÚOSZ jelezte: informatikusai a szükséges védelmi intézkedéseket megteszik és folyamatosan figyelik a helyzetet. Hozzátették, amint a forgalom normalizálódik, azonnal folytatják a helyreállítást, addig az olvasók türelmét kérik

A karbantartásra utaló üzenet még péntek délután is látható volt a szervezet honlapján.