Lehet egy kis bibi a nagy hideg miatti gázszámlákkal

A múlt pénteken érkező hidegebb időszak óta eltelt hat napra az MVM kalkulátora szerint 68,76 köbméteres fogyasztásig számolható el az úgynevezett kedvezményes árú földgáz, efelett viszont a 102 forintról már 763 forintos egységárra vált a számolási rendszer.

Ám van egy probléma, a kormány rezsivédelmi politikája 2022 nyarán módosult, ami a gázdíjakban 2023 októbere óta változatlan paraméterekkel működik. Ennek megfelelően a rezsicsökkentés évi 1729 köbméter (illetve 63 645 MJ) mennyiségig „védi” a fogyasztót a gázpiaci áraktól, az efeletti fogyasztásért viszont szintén rendeletben meghatározott, de piacinek nevezett árat számláztat a gázszolgáltatóval – írja a hvg.hu.

Az MVM tájékoztatása így szól: „Nem átalánydíjas (egyenletes részszámlás) fizetési mód választása esetén a rezsicsökkentett áron számlázandó mennyiség meghatározása idő- és fogyasztásarányosan történik” – ez azt jelenti ugyan, hogy az elszámolási rendszer a fűtési szezonban nagyobb kedvezményes kvótát használ, mint azon kívül, de – ahogyan ezt egy, a modell elkészítésében érintett bennfentes a lapnak magyarázta:

ez a kalkuláció valójában nem számolt a mostanihoz hasonló, elhúzódó, hideg téli időszakokkal. Így pedig abból problémák keletkezhetnek, hogy a rendszer a januári fogyasztásban már 399 köbméternél meghúzza a határt.



Fotó: Pixabay

Egy gázpiaci szereplő úgy vélekedett: mivel most kiderült, hogy a nehezen kiszámítható időjárásra nem alkalmazható vagy megfeleltethető kellő hatékonysággal a jelenlegi elszámolási rendszer, hozzá kell nyúlni a modellhez is.

A váltási kényszert pedig az csak tovább erősíti, hogy a jelenleg a számlákon piaci árként kiszámlázható 767 forintnak a valódi piachoz már nincs igazán köze.

Aktuálisan a gázpiacon 103-105 forint között billeg az egységár, és ez valójában a kormány – és rajta keresztül az MVM – által is a rezsivédelemnek köszönhetőként kommunikált ársáv.

Több szakember is azon a véleményen van, hogy amennyiben az idei téli szezon gázszámláinak fizetése tömegek számára okoz nehézséget (e tömeg szerintük néhány tízezertől akár több százezres méretűvé is duzzadhat), akkor az az április 12-i parlamenti választás közelsége miatt akár politikai fegyverré is válhat.

A kormánynak elő kell jönnie akkor valamivel, hogy lecsillapítsa a kedélyeket – magyarázta egyikük.