3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közérdekű Gáz MVM

Lehet egy kis bibi a nagy hideg miatti gázszámlákkal

mfor.hu

Probléma lehet a januári fogyasztásról szóló gázszámlákon a befizetendő összegekkel, ami visszaüthet a 2026-os választásokon a kormánypártnak.

A múlt pénteken érkező hidegebb időszak óta eltelt hat napra az MVM kalkulátora szerint 68,76 köbméteres fogyasztásig számolható el az úgynevezett kedvezményes árú földgáz, efelett viszont a 102 forintról már 763 forintos egységárra vált a számolási rendszer.

Ám van egy probléma, a kormány rezsivédelmi politikája 2022 nyarán módosult, ami a gázdíjakban 2023 októbere óta változatlan paraméterekkel működik. Ennek megfelelően a rezsicsökkentés évi 1729 köbméter (illetve 63 645 MJ) mennyiségig „védi” a fogyasztót a gázpiaci áraktól, az efeletti fogyasztásért viszont szintén rendeletben meghatározott, de piacinek nevezett árat számláztat a gázszolgáltatóval – írja a hvg.hu.

Az MVM tájékoztatása így szól: „Nem átalánydíjas (egyenletes részszámlás) fizetési mód választása esetén a rezsicsökkentett áron számlázandó mennyiség meghatározása idő- és fogyasztásarányosan történik” – ez azt jelenti ugyan, hogy az elszámolási rendszer a fűtési szezonban nagyobb kedvezményes kvótát használ, mint azon kívül, de – ahogyan ezt egy, a modell elkészítésében érintett bennfentes a lapnak magyarázta:

ez a kalkuláció valójában nem számolt a mostanihoz hasonló, elhúzódó, hideg téli időszakokkal. Így pedig abból problémák keletkezhetnek, hogy a rendszer a januári fogyasztásban már 399 köbméternél meghúzza a határt.


Fotó: Pixabay

Egy gázpiaci szereplő úgy vélekedett: mivel most kiderült, hogy a nehezen kiszámítható időjárásra nem alkalmazható vagy megfeleltethető kellő hatékonysággal a jelenlegi elszámolási rendszer, hozzá kell nyúlni a modellhez is.

A váltási kényszert pedig az csak tovább erősíti, hogy a jelenleg a számlákon piaci árként kiszámlázható 767 forintnak a valódi piachoz már nincs igazán köze.

Aktuálisan a gázpiacon 103-105 forint között billeg az egységár, és ez valójában a kormány – és rajta keresztül az MVM – által is a rezsivédelemnek köszönhetőként kommunikált ársáv.

Több szakember is azon a véleményen van, hogy amennyiben az idei téli szezon gázszámláinak fizetése tömegek számára okoz nehézséget (e tömeg szerintük néhány tízezertől akár több százezres méretűvé is duzzadhat), akkor az az április 12-i parlamenti választás közelsége miatt akár politikai fegyverré is válhat.

A kormánynak elő kell jönnie akkor valamivel, hogy lecsillapítsa a kedélyeket – magyarázta egyikük.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újranyitott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Újranyitott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13.00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel – közölte a Budapest Airport kedd délután a Facebook-oldalán.

Siessen a tankolással, holnap emelkedik a benzin ára

Siessen a tankolással, holnap emelkedik a benzin ára

Szerdától bruttó 3 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára. 

Figyelem: leállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Figyelem: leállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Átmenetileg nem indít és fogad járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.

Kigyulladt az elitgimnázium épülete Budapesten

Kigyulladt az elitgimnázium épülete Budapesten

Kigyulladt a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsora, a tüzet eloltották.    

Ónos eső – Késések, járattörlések lehetőségére figyelmeztet a Budapest Airport

Ónos eső – Késések, járattörlések lehetőségére figyelmeztet a Budapest Airport

Az ónos eső és a havazás miatt késések és járattörlések is előfordulhatnak. 

A fővárost is elérte az ítéletidő

A fővárost is elérte az ítéletidő

A fővárosra és Pest vármegye egy részére is kiadta a másodfokú (narancs) riasztást kedd reggel a HungaroMet Zrt., itt a következő néhány órában tartós ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladja az egy milliméternyit.  

Holnaptól életbe lép a zéró tolerancia a drogokra

Mától életbe lép a zéró tolerancia a drogokra

Megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet, amely alapján már csekély mértékű kábítószer birtoklása is szigorúan büntethetővé válik.

Ónos eső, havazás: ma is oda kell figyelni az utakon

Ónos eső, havazás: ma is oda kell figyelni az utakon

A Dunántúl jelentős részére adott ki riasztást ónos eső miatt a HungaroMet: a kedd hajnali adatok szerint továbbra is Győr-Moson-Sopron vármegyében a legrosszabb a helyzet, ugyanakkor Vas és Zala vármegyére megszüntették a riasztást.  

Jön az ónos eső, rendkívüli intézkedést jelentett be az operatív törzs

Jön az ónos eső, rendkívüli intézkedést jelentett be az operatív törzs

  A rendkívüli időjárás miatt a helyzet kezelésére létrehozott operatív törzs soron kívüli kamionstop bevezetését jelentette be hétfő délután.

Cipőt, kabátot, takarót kér a rászorulók számára a Máltai Szeretetszolgálat

Cipőt, kabátot, takarót kér a rászorulók számára a Máltai Szeretetszolgálat

A rendkívüli hidegben a tervezettnél gyorsabban fogynak a hajléktalanellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a szeretetszolgálat.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168