Lehet, hogy akár egy hetet is várni kell majd a választás végeredményére?

Szoros eredmény esetén csak a szavazást követő szombaton lehet ismert az országgyűlési választás végeredménye – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

Vasárnap a legtöbb szavazókörben 19 óra után megkezdődik a szavazatok számlálása, így az előzetes eredmények publikálása várhatóan 20 óra körül indul. Az NVI vasárnap este 7 órakor kezdi meg a levélben érkezett szavazatok számlálását, és az eredményt is folyamatosan közzéteszi.

Sokáig tart majd, mire megszületik a végeredmény?

A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok, valamint a külképviseleteken leadott levélszavazatok legkésőbb csütörtökig érkeznek meg az NVI-hez. A levélszavazatokat az NVI számlálja meg, a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat pedig szétválogatják az országgyűlési egyéni választókerületek szerint, és pénteken átadják azokat az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodáknak. A kijelölt szavazókörök pénteken vagy szombaton számlálják meg a szavazatokat.

Az NVI felhívta a figyelmet arra, hogy ezek alapján a szavazás estéjén – a részvételi adatok függvényében – megközelítőleg az országos listára leadott szavazatok 92-95 százalékát, míg az egyéni választókerületi jelöltekre leadott szavazatok 94-97 százalékát fogják megszámolni.

Így szoros eredmény esetén előfordulhat, hogy néhány egyéni választókerületben, illetve az országos listán a szavazást követő hét végén, a szavazatok 100 százalékos feldolgozottsága mellett a szavazásnapi előzetes tájékoztató adatokhoz képest módosul a választás eredménye – írták.