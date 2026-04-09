2p
Közérdekű Választás 2026

Lehet, hogy akár egy hetet is várni kell majd a választás végeredményére?

mfor.hu

Ha szoros az eredmény, sokáig kell várni.

Szoros eredmény esetén csak a szavazást követő szombaton lehet ismert az országgyűlési választás végeredménye – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

Vasárnap a legtöbb szavazókörben 19 óra után megkezdődik a szavazatok számlálása, így az előzetes eredmények publikálása várhatóan 20 óra körül indul. Az NVI vasárnap este 7 órakor kezdi meg a levélben érkezett szavazatok számlálását, és az eredményt is folyamatosan közzéteszi.

Sokáig tart majd, mire megszületik a végeredmény?
Fotó: Depositphotos

A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok, valamint a külképviseleteken leadott levélszavazatok legkésőbb csütörtökig érkeznek meg az NVI-hez. A levélszavazatokat az NVI számlálja meg, a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat pedig szétválogatják az országgyűlési egyéni választókerületek szerint, és pénteken átadják azokat az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodáknak. A kijelölt szavazókörök pénteken vagy szombaton számlálják meg a szavazatokat.

Az NVI felhívta a figyelmet arra, hogy ezek alapján a szavazás estéjén – a részvételi adatok függvényében – megközelítőleg az országos listára leadott szavazatok 92-95 százalékát, míg az egyéni választókerületi jelöltekre leadott szavazatok 94-97 százalékát fogják megszámolni.

Így szoros eredmény esetén előfordulhat, hogy néhány egyéni választókerületben, illetve az országos listán a szavazást követő hét végén, a szavazatok 100 százalékos feldolgozottsága mellett a szavazásnapi előzetes tájékoztató adatokhoz képest módosul a választás eredménye – írták.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

192 ezren már leszavaztak vasárnapra – el is kezdték az ellenőrzést

De kétszer ennyien jelezték, hogy szeretnének. Nekik a határidőkre és az időeltolódásra is figyelniük kell.

Tizennégyszeres árat kért az utastól a taxis, ráfázott a trükközésre

Taxikat ellenőriztek március végén Budapest belvárosában, az akcióban több súlyos visszaélést is feltártak. Volt olyan eset, amikor az utast kirívó módon túlszámlázták – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.

800 forintra emelkedhet a gázolaj átlagára a héten a kutakon

18 forinttal emelkedik a héten a gázolaj, és 3 forinttal a benzin ára. A védett árakat ez nem érinti. 

Több mint 610 ezren már véglegesítették az szja-tervezetüket

Az szja-bevallási határidő 2025. május 20-a, de akinek visszajár adó, annak érdemes minél előbb elfogadni a tervezetét vagy kiegészítve beküldeni a bevallást, hogy mielőbb megkapja a neki járó összeget – hívta fel a figyelmet kedden a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), megjegyezve, hogy már több mint 610 ezren véglegesítették az szja-tervezetüket.  

Érkezik az amerikai alelnök és vele a közlekedési Armageddon a fővárosba: itt vannak a részletek

Az amerikai alelnök látogatása miatt változik a főváros forgalmi rendje április 7-én, kedden délelőtt és délután, illetve április 8-án, szerdán délelőtt delegáció érkezése miatt, a korlátozások a tömegközlekedést is érintik – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfő délutáni tájékoztatásában az MTI-vel.  

Orbán Viktor: Fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat

Európában a helyzet kritikus, súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben  – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Annyian jelentkeztek át az április 12-i választásokra, hogy az plusz munkát adhat a szavazókörökben

Azokban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörökben, ahol a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1500-at, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb jövő kedden dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre bontja.

Ma sem maradunk lehallgatási ügy nélkül, a kormány és a Tisza is reagált

Egy egykor a Tisza Párthoz közel álló magyar üzletembert, F-et hosszabb ideig lehallgatta az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) – írta meg a 444.hu. A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint a portál hamis tartalommal jelentette meg a cikkét.

Autósok figyelem: jön JD Vance, ha rossz helyen parkol, elviszik a gépkocsit

Az amerikai alelnök látogatása miatt április 6. és 8. között megváltozik a forgalmi rend Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a police.hu oldalon.  

Örülhetnek a bérletesek: húsvéti ajándékot kaptak a MÁV-tól

De nem mindenkinek jár a kedvezmény. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG