Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről szóló javaslatot

Leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről és a gyermekek napi étkezésére fordított díj emeléséről szóló javaslatot – jelentette be Jámbor András egy videóban.

A Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülésén egyetlen hozzászólás nélkül szavazták le a fideszes képviselők a gyermekvédelmi dolgozók béremelését, továbbá azt az 1500 forintos emelést is, ami egy gyermek egy napi étkezésére jutott volna – közölte Facebook-videójában Jámbor András, Józsefváros és Ferencváros független országgyűlési képviselője.

Emlékeztetett: Orbán Viktor kormányfő 2024 novemberében megígérte ezt a béremelést, majd idén májusban Gulyás Gergely kancelláriaminiszter ismét ígéretet tett a gyermekvédelemben dolgozók bérenek fejlesztésére.

Jámbor András szerint a bizottság ellenzéki tagjai 20 percig kérték a többséget alkotó hat fideszes képviselőt, hogy szóljanak hozzá a vitához, mondjanak valamit a gyermekvédelem állapotáról, de egy sem akadt a körükben, akinek lett volna szava.

2023 februárja óta fejenként napi 1500 forintot költhetnek a gyermekotthonok étkezésre, ez az összeg azóta sem emelkedett. 2022-ig hétszáz forintnál is kevesebb jutott a gyermekotthonok lakóinak napi étkeztetésére, a két évvel ezelőtti emelés során a költségvetésből másfél milliárd forint különítettek el erre az emelésre.

Jámbor András arról is beszélt, hogy holnap két újabb javaslattal fog előállni: az egyik a Szőlő utcai vizsgálóbizottság felállításáról, a másik pedig a gyermekvédelmi törvény átalakításáról szól.

Elstartolt az önkormányzatok decentralizált számlavezetése

Október 1-jétől elindult az önkormányzatok decentralizált számlavezetése a Magyar Államkincstárban, első körben 49 önkormányzat és azok 685 költségvetési szerve került bevonásra – tájékoztatta a Magyar Államkincstár az MTI-t szerdán.

Fémdarabokat találtak ebben a termékben, visszahívta a hatóság

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Kínában előállított rákfarok termékben idegen anyagot (fém darabok) azonosítottak. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

