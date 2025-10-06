Leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről szóló javaslatot

A Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülésén egyetlen hozzászólás nélkül szavazták le a fideszes képviselők a gyermekvédelmi dolgozók béremelését, továbbá azt az 1500 forintos emelést is, ami egy gyermek egy napi étkezésére jutott volna – közölte Facebook-videójában Jámbor András, Józsefváros és Ferencváros független országgyűlési képviselője.

Emlékeztetett: Orbán Viktor kormányfő 2024 novemberében megígérte ezt a béremelést, majd idén májusban Gulyás Gergely kancelláriaminiszter ismét ígéretet tett a gyermekvédelemben dolgozók bérenek fejlesztésére.

Jámbor András gyermekvédelmi javaslatait leszavazták, holnap újra próbálkozik

Fotó: Facebook/Jámbor András

Jámbor András szerint a bizottság ellenzéki tagjai 20 percig kérték a többséget alkotó hat fideszes képviselőt, hogy szóljanak hozzá a vitához, mondjanak valamit a gyermekvédelem állapotáról, de egy sem akadt a körükben, akinek lett volna szava.

2023 februárja óta fejenként napi 1500 forintot költhetnek a gyermekotthonok étkezésre, ez az összeg azóta sem emelkedett. 2022-ig hétszáz forintnál is kevesebb jutott a gyermekotthonok lakóinak napi étkeztetésére, a két évvel ezelőtti emelés során a költségvetésből másfél milliárd forint különítettek el erre az emelésre.

Jámbor András arról is beszélt, hogy holnap két újabb javaslattal fog előállni: az egyik a Szőlő utcai vizsgálóbizottság felállításáról, a másik pedig a gyermekvédelmi törvény átalakításáról szól.