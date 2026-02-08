2p
Létezik! Ez a technológia megelőzhetné a kátyúkáoszt

Erőteljes, mondhatni brutális állapotromlást okozott Magyarország, és méginkább Budapest úthálózatán az elmúlt hetek téli időjárása. A megoldás mégis adott lenne.

A csapadék, az ismétlődő fagyás-olvadás ciklusok hatására az utakon észlelt kátyúk darabszáma meredeken emelkedik. Azt maga a Budapest Közút közölte január végi becslésében, hogy 2026 első három hónapjában, az olvadást követően körülbelül 10-12 ezer darab burkolathibára lehet számítani.

Végre bizonyíthatnának a szenzorok, kamerák

A japán Honda és az Ohio-i Közlekedési Minisztérium (ODOT) egy úttörő kísérleti projekt keretében azt vizsgálta, miként alakíthatók a modern autók szenzorai közúti ellenőrző rendszerekké. Technológiájuk a járművek beépített kameráit és az úgynevezett LiDAR (lézer alapú, kifejezetten pontos távolságmérő technológia – a szerk.) érzékelőit használja arra, hogy menet közben azonosítsa az úthibákat, a lekopott útburkolati jeleket, a sérült szalagkorlátokat vagy akár hiányos közlekedési táblákat. Az adatokat az autók valós időben gyűjtik, majd egy központi adatbázisba továbbítják, segítve a hatóságokat a karbantartási munkák hatékonyabb ütemezésében. A rendszer már 2021 óta létezik.

Tűpontosság, már most karnyújtásnyira

A tesztidőszak során a rendszer kimagasló, átlagosan 89 százalékos pontossággal ismerte fel a kátyúkat, míg a sérült közlekedési táblák észlelésénél 99 százalékos hatékonyságot ért el. Arról, hogy pontosan mekkora szakaszon vetették már be ezt a megoldást, és további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

