Létezik! Ez a technológia megelőzhetné a kátyúkáoszt

A csapadék, az ismétlődő fagyás-olvadás ciklusok hatására az utakon észlelt kátyúk darabszáma meredeken emelkedik. Azt maga a Budapest Közút közölte január végi becslésében, hogy 2026 első három hónapjában, az olvadást követően körülbelül 10-12 ezer darab burkolathibára lehet számítani.

Végre bizonyíthatnának a szenzorok, kamerák

A japán Honda és az Ohio-i Közlekedési Minisztérium (ODOT) egy úttörő kísérleti projekt keretében azt vizsgálta, miként alakíthatók a modern autók szenzorai közúti ellenőrző rendszerekké. Technológiájuk a járművek beépített kameráit és az úgynevezett LiDAR (lézer alapú, kifejezetten pontos távolságmérő technológia – a szerk.) érzékelőit használja arra, hogy menet közben azonosítsa az úthibákat, a lekopott útburkolati jeleket, a sérült szalagkorlátokat vagy akár hiányos közlekedési táblákat. Az adatokat az autók valós időben gyűjtik, majd egy központi adatbázisba továbbítják, segítve a hatóságokat a karbantartási munkák hatékonyabb ütemezésében. A rendszer már 2021 óta létezik.

Tűpontosság, már most karnyújtásnyira

A tesztidőszak során a rendszer kimagasló, átlagosan 89 százalékos pontossággal ismerte fel a kátyúkat, míg a sérült közlekedési táblák észlelésénél 99 százalékos hatékonyságot ért el.