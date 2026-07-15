Lett beugró Balásyék helyére, negyedannyi pénzből hozhatják ki az augusztus 20-i ünnepséget

Már bírálati szakaszban van az idei augusztus 20-i állami rendezvénysorozatra sebtében kiírt új közbeszerzés, és mivel az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) által az időszűke miatt hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárásban talált cég az egyetlen ajánlattevő volt, jó eséllyel a budapesti Hardrock Szolgáltató Kft. kapja a megbízást – számol be róla a Hvg.hu.

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Az új tenderre azért volt szükség, mert bár az ünnepséget még az Orbán-kormány idején, februárban behúzta egy keretszerződés részeként Balásy Gyula cége, a Lounge-csoport működése – egy nyomozás, a számlák zárolása, végrehajtás miatt – ellehetetlenült, ezért

gyorsan találni kellett egy beugró céget, amely képes megrendezni az idei állami ünnepséget tűzijátékostul, családi és zenei programostul – mindössze pár hét alatt.

A tárgyalásos eljárásba a törvényi előírás szerint három céget hívtak meg, közülük végül csak egy adott be ajánlatot. A július 13-i bontási jegyzőkönyv szerint az egy ajánlattevő a Hardrock Kft., amely nettó 3 085 000 800 forintos, azaz bruttó 3,91 milliárdos ajánlatot adott. Ez megfelel a Tisza-kormány szándékának, miszerint az eseményt „az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni”.

Ha megkötik a szerződést, akkor a mintegy 4 milliárdos vállalási ár valóban a töredéke lenne annak a pénznek, amit az Orbán-kormány szánt a rendezvényre. A Balásy-féle Lounge Event Kft. ugyanis a két elemből álló megbízásra összesen bruttó 17,5 milliárd forintért szerződött: ebből 5 milliárd volt a tűzijáték ára, 12,5 milliárd pedig az egész napos kísérőrendezvényeké.

A helyzetet bonyolítja, hogy a februári szerződéskötés után, de még a kormányváltás előtt a Lounge már megkezdte az egyedi megrendelések teljesítését, és előleget is fizettek a cégnek – mint a Belügyminisztérium a HVG-nek elárulta, 8,7 milliárd forintot. Nem tudni, hogy a már leszerződött feladatokból mi menthető át, mivel a tárca szerint „a zárolások miatt a feladatot elvégző alvállalkozók felé a kifizetések ellehetetlenültek.”

A közel 4 milliárdos új vállalási ár ugyan a korábbi összeg kevesebb mint negyede, viszont a feladat is kisebb, mivel az új kormány a költséghatékonyság jegyében „csökkentett műszaki tartalomról döntött”. Ez a Belügyminisztérium szerint azonban „nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt programelemek megfelelő színvonalú megvalósítását.”

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