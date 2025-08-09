2p
Lezuhant egy repülőgép Aradon

Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, a fedélzetén lévő két ember meghalt – közölte szombaton az Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, a fedélzetén lévő két ember meghalt – közölte szombaton az Aradon.ro hírportál. hírportál.

A 112-es segélyhívóra helyi idő szerint 11:30-kor érkezett a riasztás, hogy egy kisrepülőgép csapódott be az Astra Rail Industries vagongyár udvarán. A kiégett roncsok között talált két férfin a helyszínre érkezett rohammentősök már nem tudtak segíteni, csak a halálukat tudták megállapítani.

A becsapódás helyszínén – a kisrepülőgépen utazó 45, illetve 47 éves áldozaton kívül – senki sem sérült meg.

A város központi, sűrűn lakott részén található aradi vagongyárban az idén tavasszal az amerikai tulajdonos leállította a termelést, az alkalmazottakat elbocsátotta, a gyártelep gyakorlatilag üres volt.

A helyszínt a rendőrség lezárta, a hatóságok megkezdték a vizsgálatot a baleset okainak és körülményeinek kiderítése érdekében.

Egy hónapon belül ez már a harmadik kisrepülőgép, amely lezuhant Romániában.

Július 15-én egy 59 éves Temes megyei pilóta vesztette életét, amikor kisrepülőgépével lezuhant a szászvárosi akvapark mellett, július 20-án pedig a Duna torkolatvidékén, a Fekete-tenger partján lévő Gura Portitei nevű földnyelven szenvedett balesetet egy másik kisrepülőgép, amelynek mindkét utasa meghalt.

(MTI)

