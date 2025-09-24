Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Közérdekű Budapest Hulladékhasznosítás Önkormányzatok Sztrájkok MOHU

Lomokban úszik Óbuda – sztrájkol a MOHU

mfor.hu

Nem jönnek lomtalanítani a kukásautók.

Óbuda-Békásmegyer önkormányzata a honlapján tájékoztatott arról, hogy fennakadások tapasztalhatók a kerületben zajló lomtalanítás során.

„A ma [szerda] reggelre kirendelt 9 kukásautóból egyetlen darab érkezett meg a kerületbe, és ez az egy is sztrájkra hivatkozva távozott”

- írják, hozzátéve hogy a lomtalanítást végző MOHU-tól nem kaptak tájékoztatást sem szerda reggel, sem előzetesen. 

„A cég magatartása elfogadhatatlan és döbbenetesen felelőtlen”

- jelentik ki. Az önkormányzat szerint már hétfőn sem ment zökkenőmentesen a lomtalanítás, akkor 7 helyett csak 2 autó érkezett. 

„A MOHU munkavállalóinak sztrájkja miatt kérjük a 7. sz. lomtalanítási körzetben lakókat (Pók utcai lakótelep és környéke), hogy a MOHU előzetes tájékoztatása ellenére ma, azaz szeptember 24-én NE TEGYÉK KI KÖZTERÜLETRE a lomokat, mert azt a cég holnap reggel biztosan nem fogja tudni elszállítani. Amint új információnk van a lomtalanítás további ütemezéséről, tájékoztatást fogunk adni”

- hívják fel a figyelmet, az érintett területekre pedig megemelt létszámban vezényelnek ki közterület-felügyelőket, valamint a rendőrséget is értesítették a kialakult helyzetről. 

„A lomtalanítás során a MOHU helyett az önkormányzat által végzett valamennyi többletmunkát az utolsó fillérig ki fogjuk számlázni a cégne”

- zárul a közlemény.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Párizs sztárja nyerte az idei Aranylabdát

A Párizs sztárja nyerte az idei Aranylabdát

A Paris Saint-Germain és a francia válogatott sztárja, Ousmane Dembélé nyerte meg az idei férfi Aranylabdát. A nőknél a spanyol Aitana Bonmatí győzött, immár harmadszor.

Így alakult ma a benzin és a gázolaj ára

Így alakult ma a benzin és a gázolaj ára

Nem változtak az árak a kutakon.

Csak úgy pörög az autópiac, nem fogja kitalálni, melyik márka a magyarok kedvence

Csak úgy pörög az autópiac, nem fogja kitalálni, melyik márka a magyarok kedvence

Augusztusban 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez a mennyiség csaknem eléri az év előző hónapjainak átlagát, vagyis az idei augusztusban kimaradt az egyszeri szezonális visszaesés, amely tavaly ilyenkor bekövetkezett – közölte a JóAutók.hu hétfőn az MTI-vel, a DataHouse előzetes adatai alapján.

Vigyázzon: minden ötödik kereskedő trükközik a Balatonnál

Vigyázzon: minden ötödik kereskedő trükközik a Balatonnál

Mintegy kétezer-ötszáz ellenőrzés, ötszáz adóügyi visszaélés – ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyári akciójának mérlege a Balatonnál és a Velencei-tónál – jelentette be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn kiadott közleményében.

Óriási beruházás a füstmentes jövő érdekében

A Philip Morris International (PMI) 2019 és 2023 között csaknem 290 milliárd eurós gazdasági értéket teremtett az EU-ban – közvetve 1 millió munkahellyel, 19,6 milliárd euró kkv-beszállítói befektetéssel, 2,3 milliárd euró kutatás-fejlesztési ráfordítással – derült ki az EY-Parthenon jelentéséből.

A kormány meghosszabbítja a földalattit Rákosrendezőig – jelentette be Karácsony Gergely

A főpolgármester közösségi oldalán számolt be Rákosrendező jelenlegi helyzetéről. 

Krisán László leköszön a Kavosz éléről

Új korszak kezdődik a társaság életében.

Egy korszak vége: így kapcsolják le a 2G-t

Az évtized végén lehetséges a 2G hálózatok lekapcsolása. 

Itt van, mikor és mennyi pluszpénzt kapnak a nyugdíjasok

Itt van, mikor és mennyi pluszpénzt kapnak a nyugdíjasok

Két részletben jön a pénz.

Woltról rendel? Nagyon rossz híreink vannak

Woltról rendel? Nagyon rossz híreink vannak

Súlyos jogsértéseket tártak fel a cégnél, élelmiszerbiztonsági eljárások is folyamatban vannak.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168