Lomokban úszik Óbuda – sztrájkol a MOHU

Óbuda-Békásmegyer önkormányzata a honlapján tájékoztatott arról, hogy fennakadások tapasztalhatók a kerületben zajló lomtalanítás során.

„A ma [szerda] reggelre kirendelt 9 kukásautóból egyetlen darab érkezett meg a kerületbe, és ez az egy is sztrájkra hivatkozva távozott”

- írják, hozzátéve hogy a lomtalanítást végző MOHU-tól nem kaptak tájékoztatást sem szerda reggel, sem előzetesen.

„A cég magatartása elfogadhatatlan és döbbenetesen felelőtlen”

- jelentik ki. Az önkormányzat szerint már hétfőn sem ment zökkenőmentesen a lomtalanítás, akkor 7 helyett csak 2 autó érkezett.

„A MOHU munkavállalóinak sztrájkja miatt kérjük a 7. sz. lomtalanítási körzetben lakókat (Pók utcai lakótelep és környéke), hogy a MOHU előzetes tájékoztatása ellenére ma, azaz szeptember 24-én NE TEGYÉK KI KÖZTERÜLETRE a lomokat, mert azt a cég holnap reggel biztosan nem fogja tudni elszállítani. Amint új információnk van a lomtalanítás további ütemezéséről, tájékoztatást fogunk adni”

- hívják fel a figyelmet, az érintett területekre pedig megemelt létszámban vezényelnek ki közterület-felügyelőket, valamint a rendőrséget is értesítették a kialakult helyzetről.

„A lomtalanítás során a MOHU helyett az önkormányzat által végzett valamennyi többletmunkát az utolsó fillérig ki fogjuk számlázni a cégne”

- zárul a közlemény.