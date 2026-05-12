Ma is jó hírekkel várják az autósokat a benzinkutakon

Szerdán a Holtankoljak.hu oldalon megjelent információk szerint folytatódik a csökkenő tendencia a hazai nagykereskedelmi piaci üzemanyagárakat illetően. Szerdán a benzin nagykereskedelmi piaci ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 3 forinttal.
A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>
Május 11-én, hétfőn még az alábbi piaci átlagárakkal találkozhatunk:
Piaci árak:
95-ös benzin: 684 forint/liter
Gázolaj: 705 forint/liter
Védett árak:
95-ös benzin: 595 forint/liter
Gázolaj: 615 forint/liter