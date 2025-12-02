2p
Ma mosolyogni fognak a nyugdíjasok

Előrehozottan, ma utalják a megemelt összegű decemberi nyugdíjat.

Az ünnepi készülődést segítve a nyugdíjasok – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – idén decemberben is előrehozottan kapják meg a nyugdíjkiegészítéssel emelt nyugdíjukat – írja az NGM sajtóközleményében.

A jóváírás ma megjelent a bankszámlákon, és a Magyar Posta is ma kezdi meg a kézbesítést.

A nyugdíjasok novemberben már megkapták a januárig visszamenőleges, 11 havi nyugdíjkiegészítést. A decemberi nyugdíj szintén az inflációkövető, 1,6 százalékos kiegészítéssel érkezik.

Egy átlagos öregségi nyugdíjas számára a korrekció éves szinten átlagosan több mint 51 000 forintos többletet jelent. Ebből 47100 forintot a novemberi nyugdíjjal együtt, egy összegben már kézhez kaptak, a fennmaradó 3.900 forintot pedig a decemberi nyugdíj tartalmazza.

2025 novemberében és decemberében összesen 112 milliárd forintnyi kompenzáció kerül kifizetésre közel 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára.

A nyugdíjemelés folytatódik: januárban 3,6 százalékos nyugdíjemelés várható, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj egy heti összege is.

