Közérdekű Magyar Péter Tisza Párt Választás 2026

Ma sem maradunk lehallgatási ügy nélkül, a kormány és a Tisza is reagált

mfor.hu

Egy egykor a Tisza Párthoz közel álló magyar üzletembert, F-et hosszabb ideig lehallgatta az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) – írta meg a 444.hu. A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint a portál hamis tartalommal jelentette meg a cikkét.

A 444-nek két hete jutott a birtokába két dokumentum, amelyek a cikkben F-nek nevezett magyar üzletember lehallgatására utalnak az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) részéről. Az egyik dokumentum egy e-mail, amely húsz hívás és sms rövid leiratát tartalmazza. Ezekből kiderül, hogy a 2024 decemberében és 2025 januárjában lehallgatott F. számos találkozót szervezett a gazdasági és politikai közélet szereplőivel – főként ismerten ellenzéki figurákkal – és a Tisza párt körüli önkéntesekkel.

Az e-mailt ezzel a felütéssel kezdték:

„Tisztelt Kollégák! Küldöm a heti MP-s információkat:”

A 444 által megismert e-mailen a feladónál az AH egyik vezető beosztású tisztjének, a címzettek között pedig másik öt AH-s tisztnek a neve szerepel – ezt maga az Alkotmányvédelmi Hivatal is elismerte. Elmondták, hogy F., az üzletember valóban a látókörükbe került egy ügy kapcsán, ez adott jogalapot a lehallgatásokhoz. Minderről bizalmas dokumentumokat is mutattak a 444-nek, amivel kapcsolatban a portállal titoktartási nyilatkozatot irattak alá.

Az AH szerint pedig azért illethették az MP rövidítéssel a lehallgatások összesítését, mert az a „Magyar Proliferáció” rövidítése, nem Magyar Péteré.

A proliferáció fogalmát maga a kormány így határozza meg: „Proliferáció alatt a tömegpusztító fegyverek (atom-, biológiai- és vegyi fegyverek) és a kettős-felhasználhatóságú termékek, illetve az előállításukhoz és célba juttatásukhoz szükséges eszközök nem kívánatos továbbadását, veszélyes elterjedését értjük”.

A cikk megjelenése után a Miniszterelnöki Kabinetiroda is reagált.

Azt írták, hogy „a 444 internetes portál lebuktatta a Tisza egyik pénzemberét, aki Ukrajnába akart lőport szállítani Magyarországról.”

Így folytatják: „az Alkotmányvédelmi Hivatalnak 2024 júliusában keletkeztek információi arra vonatkozóan, hogy egy férfi és több, a haditechnikai szektorban ismert szereplő, aktív üzleti lobbitevékenységet folytattak a balatonfűzfői lőporgyár megvásárlása érdekében. Az üzem értékesítése kapcsán egyeztetéseket folytattak Ukrajna budapesti nagykövetségének ügyvivőjével. A keletkezett információk alapján megerősítésre került, hogy Ukrajna közreműködésével tervezték megvásárolni a lőporgyárat úgy, hogy az üzletben Ukrajna közvetlenül nem vett volna részt, csupán a hitelt biztosította volna. Céljuk az volt, hogy az így gyártott lőport Ukrajnába szállítsák. Mindez Magyarország érdekeivel ellentétes, ezért a Nonproliferációs és haditechnikai engedélyezési osztály, a Magyar Proliferáció (MP) keretében az érintetteket ellenőrzés alá vonta.”

Közleményüket úgy zárják, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa részletesen informálta a 444-et a vizsgálatról, ennek ellenére hamis tartalommal jelentették meg április 4-i cikküket.

A portál az üggyel kapcsolatban megkereste a Tisza pártot is, amely az alábbi választ küldte:

„Az úr (F. – a szerk.) valóban szervezett találkozókat a Tisza egyes politikusai számára, de már több hónapja megszakítottuk vele a kapcsolatot. Az, hogy a kormányzásra készülő Tisza egyébként mentelmi joggal rendelkező elnökére dolgoznak a magyar titkosszolgálatok és jelentéseket írnak Magyar Péter tevékenységéről és esetleges találkozóiról, az a rendszerváltás utáni talán legsúlyosabb politikai bűncselekmény-sorozat része.”

Orbán Viktor: Fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat

Annyian jelentkeztek át az április 12-i választásokra, hogy az pluszmunkát adhat a szavazókörökben

Autósok figyelem: jön JD Vance, ha rossz helyen parkol, elviszik a gépkocsit

Örülhetnek a bérletesek: húsvéti ajándékot kaptak a MÁV-tól

Melyik nagykövetségen fognak a legtöbben szavazni? Sokkal többen állhatnak sorba, mint négy éve

Itt a lista: kiderült, mi miatt aggódnak leginkább a magyarok

Az orosz külügyi szóvivő örül a kiszivárgott beszélgetésnek Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között

Lezuhant egy orosz katonai repülő a Krím félszigeten, 29 ember halt meg

