„Örülhetek, hogy nem kellett amputálni a kezemet” – egy macskaharapásból lett a baj

Arról, hogy egy elsőre jelentéktelennek tűnő macskaharapás hogyan okozhat életveszélyes állapotot vagy maradandó sérülést, jópár történet napvilágot látott már a sajtóban is. Legutóbb a hvg.hu számolt be egy, az Emerging Infectious Diseases című orvosi havilapban publikált esettanulmányról, melynek alanyánál Mycoplasma arginini baktériumfertőzést diagnosztizáltak.

A kórokozó, ami elsősorban állatokban – köztük macskákban, kutyákban és szarvasmarhákban – fordul elő, az orvosok szerint macskaharapás útján kerülhetett az 56 éves szlovén nő szervezetébe. Ám mivel immunrendszere két vesetranszplantációt követően legyengült, a baktérium komoly pusztítást végzett a bal kézfejében. Amint azt a szaklap írja, a Mycoplasma fajokba tartozó baktériumok rendkívül aprók (jellemzően 0,3-0,8 mikrométeresek, vagyis körülbelül 0,003-0,008 milliméteresek), és nincs sejtfaluk, ami azzal jár, hogy a legtöbb hagyományos antibiotikumra antirezisztensek.

A szlovén nőnél kimutatott Mycoplasma arginini egyébként alacsony patogenitású, vagyis egészséges embereknél ritkán okoz súlyos megbetegedést. Immunszupresszált betegeknél viszont, akiknek valamilyen okból – például autoimmun eredetű vagy daganatos betegség, esetleg szervátültetés miatt – immunrendszert gyengítő készítményeket kell szedniük, a szervezetbe kerülő baktérium nem várt következményekkel járhat. Az esettanulmány alanya hiába részesült szinte azonnal antibiotikumos kezelésben, egyre rosszabbul lett: bal kézfeje feldagadt, a bőre kivörösödött és fájt. Mivel a fertőzés ráhúzódott a kézfejben található inakra és izmokra, néhány hét elteltével a bal csuklóját már csak nehézkesen tudta mozgatni. A sokadik baktériumtenyésztés és célzott terápia végül eredményes volt: állapota azóta folyamatosan javul.

A kórokozó ismeretlen

Hasonlóan járt az Mfornak nyilatkozó – vezetékneve elhallgatását kérő – Andrea is, annyi különbséggel, hogy az ő immunrendszere tudomása szerint erős, és hogy az orvosoknak a többszöri baktériumtenyésztés ellenére sem sikerült azonosítaniuk a kézfejét szinte teljesen szétroncsoló kórokozót.

Kálváriája szintén egy ártalmatlannak tűnő macskaharapással kezdődött: a szomszédja bajbajutott négylábúját próbálta kiszabadítani egy bukóablak fogságából május elején, amikor a jószág belekapott a bal mutatóujjába. Eleinte nem tulajdonított túl nagy jelentőséget a dolognak, a macska oltott volt, a fájdalom nem volt vészes, ezért szappanos vízzel kimosta, majd fertőtlenítette az apró sebet, és bízott benne, hogy ennyivel megúszta a kalandot.

Az idegen macskákhoz érdemes óvatosan közelíteni. Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

Másnapra viszont csúnyán megduzzadt az ujja, ezért úgy döntött, hogy orvoshoz megy. Akinek első körben megmutatta, rögtön a baleseti sebészetre irányította, ahonnan a területileg illetékes budapesti kórházba küldték tovább. Ott végül felnyitották és kitisztították a sebet, kapott tetanuszoltást, antibiotikumot írtak fel neki (Augmentin Duót), majd hazaengedték azzal, hogy naponta járjon kötözésre a kerületi rendelőbe. Itt nagyjából véget is ért volna a történet, ha a kézfeje nem duzzad tovább és a sebet meglátva a kötözést végző orvos nem közli vele, hogy azonnal operálni kell.

Rémálomba illő folytatás

Andrea visszament abba a kórházba, ahol a sérülését korábban ellátták. A diagnózis ínhüvelygyulladás és ízületi gyulladás gyanúja volt, de a bőr és a bőralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései is szerepeltek a zárójelentésben. Befektették, és másnap meg is műtötték. „Jeleztem, hogyha úgyis minden nap kötözésre kell járnom, vagyis minden nap látja majd orvos a sebet, akkor saját felelősségre hazajönnék, hiszen itthon van a családom, a gyerekeim, pihenni is tudok. Kiengedtek, a következő napokban tovább szedtem az antibiotikumot és jártam kötözésre. Ekkorra viszont már az egész kézfejem és a tenyerem vörös volt és fájt. A kötözést végző orvos mondta is, hogy neki ez nem tetszik, jó lenne, ha a biztonság kedvéért egy sebész is ránézne. A sebész ránézett és közölte, hogy már a tényérizmok is érintettek, újra meg kell operálni, különben a szövetek is elhalhatnak” – mesélte Andrea.

Még aznap sor került a második feltárásra – műtéti úton. Végeztek mikrobiológiai tenyésztést is, ami aerob – a működéshez és szaporodáshoz oxigént felhasználó – baktérium jelenlétét nem igazolta. Két nappal később újabb műtétre került sor. Mint azt Andrea elmondta: a harmadik beavatkozás alkalmával már az egész tenyerét felvágták egészen a csuklójáig.

„A kézfejem teljesen szét van vagdalva: a gyűrűsujjamnál, a mutatóujjamnál és a középső ujjamnál is van egy hatalmas vágás, és a kisujjam mellett is”- tette hozzá. Két hónapja táppénzen van, munkaképtelen, mert egyáltalán nem tudja használni a bal kezét.

Kálváriája itt még nem ért véget, mert a sebei ugyan összeforrtak, de a kézfeje, a csuklója még mindig duzzadt. „Viszont már nincs annyira durván elszíneződve, kezdi visszanyerni az eredeti színét” – mesélte. Ehhez az kellett, hogy elmenjen egy magáninfektológushoz, aki vizsgálat és újabb baktériumtenyésztés után felírt egy másik antibiotikumot. Andrea beszélgetésünk idején már 15. napja szedte a Cifrant, előtte 23 napig Augmentin Duót vett be, ami viszont teljesen tönkretette a gyomrát.

Mi (nem) derült ki a baktériumtenyésztésekből?

Mint mondta, mindhárom műtétje előtt végeztek mikrobiológiai vizsgálatokat. A tenyésztésekből annyi kiderült, hogy nem kórházi fertőzést kapott el, a vizsgált baktériumokat nem tudták kimutatni a szervezetében. Hogy mi okozhatta a seb elfertőződését és a gyulladást, a mai napig nem tudja. Ahogy azt sem, merre, hogyan tovább.

„Annyit mondtak, hogy kezdjem el a gyógytornát, mert a tenyeremben és a kézfejemben is nagyon le vannak tapadva a szövetek. Jelenleg négy ujjamat tudom valamennyire mozgatni, de behajlítani már nem. Ha a gyógytorna nem segít, előfordulhat, hogy megint műteni kell, amitől nagyon félek.

Eddig bíztam az orvosokban, de amikor megkérdezem, hogy mi volt az oka annak, hogy háromszor kellett műteni, és erre csak annyi volt a válasz, hogy örülhetek, hogy nem kellett amputálni a kezemet, akkor elvesztettem a bizalmamat” – fogalmazott.

A fájdalmas tanulság

Andrea lapunknak elmondta: leginkább az zavarja, hogy a mai napig nem tudja, mitől ment tönkre a keze, mi okozta az egész kézfejét érintő gyulladást – ennek kiderítésére pedig nem történt túl sok erőfeszítés.

Azért mesélte el kálváriáját, hogy felhívja a figyelmet rá: egy apró sérülésből is lehet komoly baj, és ha úgy érezzük, hogy valami nincs rendben, mindenképpen kérjünk orvosi segítséget. Emellett a felelőtlen állattartás veszélyeire is szerette volna felhívni a figyelmet: neki két macskája van, de velük soha nem élt át hasonlót.

Amit érdemes észben tartani

A macskáktól nyál vagy széklet útján számos betegséget elkaphatunk, akkor is, ha oltottak. Macskakarmolással terjed a bartonellózis: egy lázzal, fejfájással és duzzadt nyirokcsomókkal járó bakteriális fertőzés, ami az esetek többségében ugyan antibiotikumos kezelés nélkül is elmúlik, de hónapokig eltarthat.

A fertőzött macskaürülékkel elkapható Toxoplasma gondii okozta fertőzés az egészséges embereknél jellemzően tünetmentes, a legyengült immunrendszerűekre és a kismamákra azonban veszélyes lehet: a méhlepényen átjutva ugyanis agyvelő-gyulladást okozhat a magzatnál.