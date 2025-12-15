2p
Közérdekű Terrorizmus

Magyar áldozata is van az ausztrál terrortámadásnak

mfor.hu

Összesen 15 ember vesztette életét a vasárnapi merényletben.

Egy magyar származású halottja is van az ausztrál strandon történt vasárnapi terrortámadásnak. Az azonosított áldozatok között szerepel a 82 éves Pogány Marika, jótékonysági munkás, írja a Times of Israel. 23 év alatt több mint 12 ezer kóser ételt szállított ki a Meals on Wheels szervezet önkénteseként – emlékezik róla a Documenting Israel, a 9News szerint az első sorban ült, amikor a halálos lövés érte.

Pogány Marikától búcsúzik a Komáromi Zsidó Hitközség is, posztjukban azt írják, hogy Marika az utóbbi években minden júniusban személyesen látogatott el Komáromba.

Vasárnap Sydney közelében két férfi (apa és fia) egy gyaloghídról nyitott tüzet egy hanuka-ünnepség résztvevőire. A támadásban 15-en vesztették életüket. A rendőrök az egyik merénylővel a helyszínen végeztek, a másik, súlyosan megsebesült támadót elfogták. A tragédia az egész világot megrázta, az ausztrál miniszterelnök, Anthony Albanese a fegyverviselési szabályok szigorítását indítványozta.

Hat éve egyszer már megfigyelte az ausztrál hírszerzés a Bondi Beach egyik merénylőjét, Naveed Akramot. Az 50 éves apa, Sajid Akram, akit a rendőrség lelőtt, 1998-ban érkezett Ausztráliába diákvízummal, 24 éves fia, aki jelenleg rendőri felügyelet mellett kórházban van, Ausztráliában született, tehát ausztrál állampolgár – írja a Telex.

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

