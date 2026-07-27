Magyar egyetemistákat hálózhat be Putyin titkosszolgálata

Egy fiatal egyetemista példáján keresztül mutatja be a Telex írása, milyen módon ténykedhetnek a felszín alatt az orosz szolgálatok Magyarországon. A lap szerint: tavaly év elején állásra jelentkezett egy magyar állami szervhez.

A kiszemelt pozíció elnyeréséhez nemzetbiztonsági átvilágításon kellett átesnie az illetőnek, aki

a hatóságok előtt azonban kezdetben elhallgatta, hogy szoros baráti kapcsolatot ápol egy Budapestre akkreditált orosz diplomatával.

Kapcsolódó cikk Kemény üzenet Moszkvának: Zelenszkijt itt is első helyre emelik Ő lesz az új éra első nemzetközi vendége.

Fedésvesztés

A kapcsolat lelepleződött, a diplomata a gyanú szerint az orosz titkosszolgálatnak dolgozik, a háttérben pedig felsejlik egy oroszországi fesztivál, amelyre magyar fiatalokat is meghívtak – világították meg az orosz módszert a konkrét esetet jól ismerő források.

Az ügy rávilágít arra, hogy az orosz titkosszolgálat egy jól felépített, hosszú távú stratégiának megfelelően tehetséges és ambiciózus magyar egyetemistákra vadászik.

A cél az, hogy idővel egy Moszkva érdekében dolgozó hálózatot építsen ki a magyar, valamint az uniós döntéshozatalban.