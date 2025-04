A magyar-osztrák határon már 20 határátkelőhelyen szünetel a forgalom

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Kapcsolódó cikk A ragadós száj- és körömfájás a széllel is terjed Nagy István mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, mindent el kell követni az újabb kitörés megakadályozására.

Mint emlékeztettek, a páros ujjú patásokat érintő vírusfertőzés miatt az osztrák társszervek arról tájékoztatták a rendőrséget, hogy Ausztria korlátozásokat vezet be a határforgalomban április 5-én 0 órától — közölte az MTI.

