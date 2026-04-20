Magyar Péter az Mfornak: Ha már 10 forint eltűnik, a képviselő repül a frakcióból

A sajtótájékoztatót a Tisza első frakcióülése után tartották, a díszlet pedig kiegészült két európai uniós zászlóval, amelyek a háttérben kihelyezett magyar trikolórokat fogták közre.
Magyar Péter pártelnök mellett Forsthoffer Ágnes, a Magyar Országgyűlés leendő elnöke, Bujdosó Andrea, a Tisza jövőbeli frakcióvezetője és Tóth Péter, a Tisza kampányfőnöke álltak a kamerák elé.
„Először ülésezett ma a Tisza frakciója. A választáson soha nem látott felhatalmazást kaptunk, ami legalább ekkora felelősséggel is jár. A frakcióülés legfontosabb pontja az volt, hogy hogyan tudunk megfelelni ennek az óriási bizalomnak. Emellett a leendő munkamódszerekről is egyeztettünk” – kezdte a sajtótájékoztatót Magyar Péter.
Ők az első miniszterek
Majd a leendő miniszterelnök Forsthoffer Ágnes és Bujdosó Andrea jelölésére tért ki. „Nagyon nehéz munka hárul rájuk, örülünk, hogy elfogadták a felkérést, amit a frakció egyhangúlag támogatott.”
Jelenleg is gőzerővel zajlanak a kormányalakítási tárgyalások, a párt vezetése és a frakció folyamatosan egyeztetnek a miniszterjelöltekkel. A pártelnök szerint igyekeznek összeállítani azt a kormányt, amely méltó lesz a választók bizalmára és felhatalmazására.
„Várhatóan 16 miniszter lesz a miniszterelnökön kívül. Bár a propagandasajtó szerint ilyen sok tárca még egyetlen kormány alatt sem volt, emlékeztetném őket, hogy az Antall-kormányban és az első Orbán-kormányban is több minisztérium volt” – tette hozzá Magyar Péter.
Az új Országgyűlés alakuló ülése május 9-e, 10-e környékén várható. A Tisza célja, hogy a képviselők már ekkor megválaszthassák Magyar Pétert miniszterelnöknek. A leendő kormányfő ezt követően letenné az esküt, majd a bizottságok felállása után a Tisza-kormány el is kezdhetné a munkát.
Magyar Péter a 16 tervezett miniszterből 7 tárcavezető nevét fedte fel az új kormányban. Kármán András lesz a pénzügyminiszter, Kapitány István a gazdasági- és energetikai miniszter. A külügyminiszteri tárcát Orbán Anita kapja majd. Egészségügyi miniszternek Hegedűs Zsoltot, honvédelmi miniszternek Ruszin-Szendi Romuluszt kérte fel a frakció. Az élő környezetért felelős miniszter (leánykori nevén környezetvédelmi miniszter) Gajdos László lesz, míg az agráriumért és élelmiszerbiztonságért felelős tárcát Bóna Szabolcsi irányíthatja.
Magyar Péter beszélt arról is, hogy milyen egyéb tárcák várhatók még a leendő Tisza-kormány alatt. Megemlítette a belügyminisztériumot (ami kizárólag a rendvédelemért fog felelni), az igazságügyi tárcát, a közlekedési és beruházási minisztériumot, az oktatási és a szociális ügyekkel foglalkozó, valamint a vidékfejlesztési minisztériumot.
A művelődési tárca alá tartoznak majd a tudománnyal, a sporttal, a civil szervezetekkel, az egyházakkal és a médiával kapcsolatos ügyek. Emellett feláll egy digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó minisztérium is.
„Nem lesznek csúcsminisztériumok, minden fontos szakterületnek külön szakminisztériuma lesz” – tette hozzá.
Radnai Márknak, a párt alelnökének is lehet szerepe a kormány munkájában: nagy valószínűséggel a társadalmi vélemények becsatornázásában vállalhat kulcsszerepet a Társadalmi Részvétel Bizottságon keresztül. Ennek a testületnek a célja, hogy a törvényalkotási folyamatba a civil szervezeteket, szakmai érdekképviseleteket és az állampolgárokat is bevonják.
Női vezetők kulcspozícióban
A Tisza-frakció tagjai a jövő hét elején ismét találkoznak majd. A megválasztott képviselők egyike sem ült még korábban a parlamentben, amit Magyar Péter nagy előnynek tart. „Emberként szeretnénk eljárni, odafigyelve a szakmai előírásokra és a politikai párbeszédre is. A korábbihoz képest egy más stílusú kormányzásban, más stílusú Országgyűlésben hiszek. Valódi képviselők és nem nyomógombok ülnek majd be a Tisza frakciójába” – tette hozzá.
Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés elnökének való felkérést élete legmegtisztelőbb pillanatának nevezte. Elmondta, hogy vissza kell állítani a közbizalmat, ez a munka pedig a parlamentben kezdődik. „Új stílusra, új kultúrára van szükség, ami meg fogja változtatni a közhangulatot is” – fogalmazott. A párbeszéd ismét teret kap majd a parlamenti munkában – ígérte. Hozzátette, hogy Bujdosó Andreával együtt erős üzenetet jelent a magyar társadalomnak, hogy két nőt jelölt a Tisza-frakció erre a két fontos pozícióra.
Bujdosó Andrea kiemelte, hogy a 141 képviselőből 44-en lesznek nők, ami egy olyan szempontot hoz be az Országgyűlésbe, ami eddig hiányzott a parlamentből. A leendő frakció tagjaitól munkafegyelmet, felkészültséget és jelenlétet kért, illetve vár el.
Majd Tóth Péter kapott szót, aki mindössze egy nagyinterjút adott a kampány során. Bár Magyar Péter bízott benne, hogy ezt követően is folytatja majd a munkát, a megbízatása az új Országgyűlés alakuló ülésével véget ér és visszatér a civil szférába. Tóth Péter elmondta, hogy szerinte a politikusi hivatásnak sokkal jobb lesz a megítélése 4 év múlva, mint amilyen jelenleg.
A kampányban a billegő körzetek mindegyikét sikerült a Tiszának megnyernie, a legfontosabb tanulságnak pedig azt nevezte, hogy az országjárásnak igenis nagy jelentősége van a politikában. Ahová ugyanis Magyar Péter személyesen is ellátogatott, azoknak a településeknek a 81 százalékát megnyerték.
Tóth Péter hozzátette, hogy a legkisebb településeken lakóknak is érezniük kell, hogy számít a véleményük és nem csak 4 évente felkeresendő szavazógépek a kormány szemében. „Ez is hozzájárulhat a politikai kultúra megváltozásához.”
A Tisza egyébként összességében minden vármegyében több szavazatot kapott a Fidesznél. A kampánycsapat idén januárban látta, hogy megfordult a trend, még a korábban fideszes bázisnak számító régiókban is.
A kérdéseket megelőzően még Magyar Péter vette vissza a szót, aki elmondta, hogy korábbi ígéretüknek megfelelően nyilvánosságra hozzák – mint fogalmazott – a gyermekvédelemben az „utóbbi 20 évben elkövetett aljasságokat”. Egy jól működő, felülről nyitott költségvetéssel működő gyermekvédelmi rendszert hoznának létre.
Azt is megismételte, hogy elvárják Sulyok Tamás köztársasági elnök, valamint a korábban említett állami szervek élén álló vezetők távozását. „Május 31-ig nyújthatják be a lemondásukat. Ha ezt nem teszik meg, akkor a magyar emberektől kapott felhatalmazással élve, a jog eszközével járunk el, hogy eltávolítsuk őket a pozícióikból.”
Kérdések: Paks II és az első miniszterelnöki utak
Lapunk először a paksi bővítéssel a túlárazott állami beruházásokkal kapcsolatban kérdezte a leendő miniszterelnököt. Magyar Péter Paks II kapcsán elmondta, hogy akárcsak a többi beruházásnál, itt is az a fontos, hogy a titkos kormányhatározatokat, a finanszírozást áttekintsék.
„Hogyan lett a 12 milliárd dolláros kezdőköltségből 24 milliárd dollár, úgy, hogy még csak egy betonteknő van ott. A finanszírozásra azt is értem, hogy milyen hitelfeltételek vannak a szerződésben. Át lehet-e azokat strukturálni, lehet-e jobb feltételekkel refinanszírozni ezt az egyébként fontos és szükséges beruházást”
– válaszolta Magyar Péter.
A Tisza azt is megvizsgálja majd, hogy ki lehet-e nyitni a piacot, fel lehet-e gyorsítani a beruházást, ami bár jónéhány minisztert, kormánybiztost elfogyasztott az évek során, szerinte mégsem haladt. (Valamennyi előrelépés azért történt – a szerk.) Jelenleg is érvényben van egy új eljárás, miután az Európai Bíróság megsemmisítette az Európai Bizottság ítéletét a magyar kormány által a Paks II atomerőműnek nyújtott állami támogatással kapcsolatban.
A szerződések áttekintése az össze beruházásra, tehát a már elkészültekre és a még folyamatban lévőkre egyaránt igaz. Magyar Péter megemlítette a Belgrád-Budapest vasútvonalat, amelyen szerinte továbbra is 6 darab vonatpár közlekedik, ugyanannyi, mint amennyi az 1500 milliárd forint elköltése előtt. Magyar szerint ezt is érdemes lenne megvizsgálni.
„Természetesen nem fogunk csonkokat vagy torzókat hagyni, hanem az a célunk, hogy vigyázzunk a magyar emberek pénzére. Ahol pedig lopás történt, ott a felelősöket a magyar igazságszolgáltatásnak kell felelősségre vonni.”
Magyar Péter a Tisza első frakcióülésen külön kiemelte, hogy óriási a felelősségük és „akár 10 forint tűnik el, az illető, mielőtt az igazságszolgáltatás elé kerül, repülni fog a frakcióból.” De ugyanez igaz az arroganciára, urizálásra, luxizásra is. „Alapvető elvárás, hogy a képviselők példát mutassanak az életvitelükkel is” – tette hozzá.
Arra a kérdésünkre, hogy mikor valósulhat meg az első útja miniszterelnökként Lengyelországba, Magyar Péter azt mondta, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel már a választások előtt személyesen Münchenben, majd a Tisza győzelmét követően telefonon is egyeztetett erről. Abban maradtak, hogy amint megalakul az új kormány, a látogatásra is gyorsan sor kerülhet, akár már május 20-án. Elképzelhető az is, hogy még ugyanezen a napon Bécsbe is ellátogat, másnap pedig Brüsszelbe, „nem luxusgéppel.”
A brüsszeli látogatás az európai uniós források szempontjából is kulcsfontosságú lehet. A Helyreállítási Alapot tekintve jelenleg 10,4 milliárd euró hazahozataláról kellene megállapodni, Magyar Péter ezért szeretne egy politikai egyezséget tető alá hozni. A Bizottság mellett minden uniós intézmény vezetőjével és lehetőség szerint a tagállami vezetőkkel is leülne tárgyalni.
„Ugyanakkor mindenki (az uniós szervezetek – a szerk.) nyitottságot mutatott abba az irányba, hogy a magyar emberek megkapják a nekik járó sok ezer milliárd forintot”
– tette hozzá.
A sajtótájékoztatón Magyar Péter elmondta még: arra kéri a leköszönő kormányt, hogy a háborús veszélyhelyzet miatti különleges jogrendet május 31-ig hosszabbítsa meg. Erre azért van szükség, mert nagyjából 160 jogszabály kötődik ehhez a rendkívül állapothoz, márpedig a jogszabályok módosításához a Tisza-frakciónak szüksége van néhány hétre.
A Tisza kormányra kerülve áttekinti a költségvetés valós helyzetét, megnézi a rövid-, közép- és hosszútávú kötelezettségeket, és kijelöli a gazdaságpolitikai célokat. Magyar Péter szerint a kampány során megígért és a választási programjukban is szereplő jóléti intézkedések közül szeretnének minél többet már idén megvalósítani.
A miniszterelnök fizetését havi 2,5 millió forintban maximálják. A képviselők esetében nem a fizetések, hanem az egyéb juttatások voltak kiemelkedőek, ezeket is felülvizsgálják majd.