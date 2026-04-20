Magyar Péter az Mfornak: Ha már 10 forint eltűnik, a képviselő repül a frakcióból

A sajtótájékoztatót a Tisza első frakcióülése után tartották, a díszlet pedig kiegészült két európai uniós zászlóval, amelyek a háttérben kihelyezett magyar trikolórokat fogták közre.

Magyar Péter pártelnök mellett Forsthoffer Ágnes, a Magyar Országgyűlés leendő elnöke, Bujdosó Andrea, a Tisza jövőbeli frakcióvezetője és Tóth Péter, a Tisza kampányfőnöke álltak a kamerák elé.

Balról jobbra: Forsthoffer Ágnes, Magyar Péter, Bujdosó Andrea és Tóth Péter

Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

„Először ülésezett ma a Tisza frakciója. A választáson soha nem látott felhatalmazást kaptunk, ami legalább ekkora felelősséggel is jár. A frakcióülés legfontosabb pontja az volt, hogy hogyan tudunk megfelelni ennek az óriási bizalomnak. Emellett a leendő munkamódszerekről is egyeztettünk” – kezdte a sajtótájékoztatót Magyar Péter.

Ők az első miniszterek

Majd a leendő miniszterelnök Forsthoffer Ágnes és Bujdosó Andrea jelölésére tért ki. „Nagyon nehéz munka hárul rájuk, örülünk, hogy elfogadták a felkérést, amit a frakció egyhangúlag támogatott.”

Jelenleg is gőzerővel zajlanak a kormányalakítási tárgyalások, a párt vezetése és a frakció folyamatosan egyeztetnek a miniszterjelöltekkel. A pártelnök szerint igyekeznek összeállítani azt a kormányt, amely méltó lesz a választók bizalmára és felhatalmazására.

„Várhatóan 16 miniszter lesz a miniszterelnökön kívül. Bár a propagandasajtó szerint ilyen sok tárca még egyetlen kormány alatt sem volt, emlékeztetném őket, hogy az Antall-kormányban és az első Orbán-kormányban is több minisztérium volt” – tette hozzá Magyar Péter.

Az új Országgyűlés alakuló ülése május 9-e, 10-e környékén várható. A Tisza célja, hogy a képviselők már ekkor megválaszthassák Magyar Pétert miniszterelnöknek. A leendő kormányfő ezt követően letenné az esküt, majd a bizottságok felállása után a Tisza-kormány el is kezdhetné a munkát.

Magyar Péter a 16 tervezett miniszterből 7 tárcavezető nevét fedte fel az új kormányban. Kármán András lesz a pénzügyminiszter, Kapitány István a gazdasági- és energetikai miniszter. A külügyminiszteri tárcát Orbán Anita kapja majd. Egészségügyi miniszternek Hegedűs Zsoltot, honvédelmi miniszternek Ruszin-Szendi Romuluszt kérte fel a frakció. Az élő környezetért felelős miniszter (leánykori nevén környezetvédelmi miniszter) Gajdos László lesz, míg az agráriumért és élelmiszerbiztonságért felelős tárcát Bóna Szabolcsi irányíthatja.

Kapcsolódó cikk Részben összeállt a Tisza-kormány minisztereinek a névsora Hét tárca vezetője derült ki hétfőn délután.

Magyar Péter beszélt arról is, hogy milyen egyéb tárcák várhatók még a leendő Tisza-kormány alatt. Megemlítette a belügyminisztériumot (ami kizárólag a rendvédelemért fog felelni), az igazságügyi tárcát, a közlekedési és beruházási minisztériumot, az oktatási és a szociális ügyekkel foglalkozó, valamint a vidékfejlesztési minisztériumot.

A művelődési tárca alá tartoznak majd a tudománnyal, a sporttal, a civil szervezetekkel, az egyházakkal és a médiával kapcsolatos ügyek. Emellett feláll egy digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó minisztérium is.

„Nem lesznek csúcsminisztériumok, minden fontos szakterületnek külön szakminisztériuma lesz” – tette hozzá.

Radnai Márknak, a párt alelnökének is lehet szerepe a kormány munkájában: nagy valószínűséggel a társadalmi vélemények becsatornázásában vállalhat kulcsszerepet a Társadalmi Részvétel Bizottságon keresztül. Ennek a testületnek a célja, hogy a törvényalkotási folyamatba a civil szervezeteket, szakmai érdekképviseleteket és az állampolgárokat is bevonják.

Női vezetők kulcspozícióban

A Tisza-frakció tagjai a jövő hét elején ismét találkoznak majd. A megválasztott képviselők egyike sem ült még korábban a parlamentben, amit Magyar Péter nagy előnynek tart. „Emberként szeretnénk eljárni, odafigyelve a szakmai előírásokra és a politikai párbeszédre is. A korábbihoz képest egy más stílusú kormányzásban, más stílusú Országgyűlésben hiszek. Valódi képviselők és nem nyomógombok ülnek majd be a Tisza frakciójába” – tette hozzá.

Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza az új Országgyűlés elnökének

Fotó: Facebook/Forsthoffer Ágnes

Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés elnökének való felkérést élete legmegtisztelőbb pillanatának nevezte. Elmondta, hogy vissza kell állítani a közbizalmat, ez a munka pedig a parlamentben kezdődik. „Új stílusra, új kultúrára van szükség, ami meg fogja változtatni a közhangulatot is” – fogalmazott. A párbeszéd ismét teret kap majd a parlamenti munkában – ígérte. Hozzátette, hogy Bujdosó Andreával együtt erős üzenetet jelent a magyar társadalomnak, hogy két nőt jelölt a Tisza-frakció erre a két fontos pozícióra.

Bujdosó Andrea kiemelte, hogy a 141 képviselőből 44-en lesznek nők, ami egy olyan szempontot hoz be az Országgyűlésbe, ami eddig hiányzott a parlamentből. A leendő frakció tagjaitól munkafegyelmet, felkészültséget és jelenlétet kért, illetve vár el.

Majd Tóth Péter kapott szót, aki mindössze egy nagyinterjút adott a kampány során. Bár Magyar Péter bízott benne, hogy ezt követően is folytatja majd a munkát, a megbízatása az új Országgyűlés alakuló ülésével véget ér és visszatér a civil szférába. Tóth Péter elmondta, hogy szerinte a politikusi hivatásnak sokkal jobb lesz a megítélése 4 év múlva, mint amilyen jelenleg.

A kampányban a billegő körzetek mindegyikét sikerült a Tiszának megnyernie, a legfontosabb tanulságnak pedig azt nevezte, hogy az országjárásnak igenis nagy jelentősége van a politikában. Ahová ugyanis Magyar Péter személyesen is ellátogatott, azoknak a településeknek a 81 százalékát megnyerték.

Tóth Péter hozzátette, hogy a legkisebb településeken lakóknak is érezniük kell, hogy számít a véleményük és nem csak 4 évente felkeresendő szavazógépek a kormány szemében. „Ez is hozzájárulhat a politikai kultúra megváltozásához.”

A Tisza egyébként összességében minden vármegyében több szavazatot kapott a Fidesznél. A kampánycsapat idén januárban látta, hogy megfordult a trend, még a korábban fideszes bázisnak számító régiókban is.

A kérdéseket megelőzően még Magyar Péter vette vissza a szót, aki elmondta, hogy korábbi ígéretüknek megfelelően nyilvánosságra hozzák – mint fogalmazott – a gyermekvédelemben az „utóbbi 20 évben elkövetett aljasságokat”. Egy jól működő, felülről nyitott költségvetéssel működő gyermekvédelmi rendszert hoznának létre.

Azt is megismételte, hogy elvárják Sulyok Tamás köztársasági elnök, valamint a korábban említett állami szervek élén álló vezetők távozását. „Május 31-ig nyújthatják be a lemondásukat. Ha ezt nem teszik meg, akkor a magyar emberektől kapott felhatalmazással élve, a jog eszközével járunk el, hogy eltávolítsuk őket a pozícióikból.”

Kérdések: Paks II és az első miniszterelnöki utak

Lapunk először a paksi bővítéssel a túlárazott állami beruházásokkal kapcsolatban kérdezte a leendő miniszterelnököt. Magyar Péter Paks II kapcsán elmondta, hogy akárcsak a többi beruházásnál, itt is az a fontos, hogy a titkos kormányhatározatokat, a finanszírozást áttekintsék.

„Hogyan lett a 12 milliárd dolláros kezdőköltségből 24 milliárd dollár, úgy, hogy még csak egy betonteknő van ott. A finanszírozásra azt is értem, hogy milyen hitelfeltételek vannak a szerződésben. Át lehet-e azokat strukturálni, lehet-e jobb feltételekkel refinanszírozni ezt az egyébként fontos és szükséges beruházást”

– válaszolta Magyar Péter.

A Tisza azt is megvizsgálja majd, hogy ki lehet-e nyitni a piacot, fel lehet-e gyorsítani a beruházást, ami bár jónéhány minisztert, kormánybiztost elfogyasztott az évek során, szerinte mégsem haladt. (Valamennyi előrelépés azért történt – a szerk.) Jelenleg is érvényben van egy új eljárás, miután az Európai Bíróság megsemmisítette az Európai Bizottság ítéletét a magyar kormány által a Paks II atomerőműnek nyújtott állami támogatással kapcsolatban.

Magyar Pétert a korábbi állami beruházások, szerződések felülvizsgálatáról kérdeztük

A szerződések áttekintése az össze beruházásra, tehát a már elkészültekre és a még folyamatban lévőkre egyaránt igaz. Magyar Péter megemlítette a Belgrád-Budapest vasútvonalat, amelyen szerinte továbbra is 6 darab vonatpár közlekedik, ugyanannyi, mint amennyi az 1500 milliárd forint elköltése előtt. Magyar szerint ezt is érdemes lenne megvizsgálni.

„Természetesen nem fogunk csonkokat vagy torzókat hagyni, hanem az a célunk, hogy vigyázzunk a magyar emberek pénzére. Ahol pedig lopás történt, ott a felelősöket a magyar igazságszolgáltatásnak kell felelősségre vonni.”

Magyar Péter a Tisza első frakcióülésen külön kiemelte, hogy óriási a felelősségük és „akár 10 forint tűnik el, az illető, mielőtt az igazságszolgáltatás elé kerül, repülni fog a frakcióból.” De ugyanez igaz az arroganciára, urizálásra, luxizásra is. „Alapvető elvárás, hogy a képviselők példát mutassanak az életvitelükkel is” – tette hozzá.

Arra a kérdésünkre, hogy mikor valósulhat meg az első útja miniszterelnökként Lengyelországba, Magyar Péter azt mondta, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel már a választások előtt személyesen Münchenben, majd a Tisza győzelmét követően telefonon is egyeztetett erről. Abban maradtak, hogy amint megalakul az új kormány, a látogatásra is gyorsan sor kerülhet, akár már május 20-án. Elképzelhető az is, hogy még ugyanezen a napon Bécsbe is ellátogat, másnap pedig Brüsszelbe, „nem luxusgéppel.”

A brüsszeli látogatás az európai uniós források szempontjából is kulcsfontosságú lehet. A Helyreállítási Alapot tekintve jelenleg 10,4 milliárd euró hazahozataláról kellene megállapodni, Magyar Péter ezért szeretne egy politikai egyezséget tető alá hozni. A Bizottság mellett minden uniós intézmény vezetőjével és lehetőség szerint a tagállami vezetőkkel is leülne tárgyalni.

„Ugyanakkor mindenki (az uniós szervezetek – a szerk.) nyitottságot mutatott abba az irányba, hogy a magyar emberek megkapják a nekik járó sok ezer milliárd forintot”

– tette hozzá.

A sajtótájékoztatón Magyar Péter elmondta még: arra kéri a leköszönő kormányt, hogy a háborús veszélyhelyzet miatti különleges jogrendet május 31-ig hosszabbítsa meg. Erre azért van szükség, mert nagyjából 160 jogszabály kötődik ehhez a rendkívül állapothoz, márpedig a jogszabályok módosításához a Tisza-frakciónak szüksége van néhány hétre.

A Tisza kormányra kerülve áttekinti a költségvetés valós helyzetét, megnézi a rövid-, közép- és hosszútávú kötelezettségeket, és kijelöli a gazdaságpolitikai célokat. Magyar Péter szerint a kampány során megígért és a választási programjukban is szereplő jóléti intézkedések közül szeretnének minél többet már idén megvalósítani.

A miniszterelnök fizetését havi 2,5 millió forintban maximálják. A képviselők esetében nem a fizetések, hanem az egyéb juttatások voltak kiemelkedőek, ezeket is felülvizsgálják majd.