Magyar Péter újabb bejelentése az áramhiányról: hatalmas spórolásba kezdett az ország

Magyarország összefogott és ennek látható eredménye van, hiszen a lakossági és nagyfogyasztók takarékoskodásának is köszönhető a villamosenergia-piac stabilitása és az ellátás zavartalansága – közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook-oldalára feltöltött videós nyilatkozatában. A kormányfő a videójában kiemelte:

Ez a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagyfogyasztó vállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhető. Elmondta:

szombaton már annyi energiafelhasználást sikerült megspórolni vagy éppen átütemezni, amennyi egy paksi blokk kieső termelése.

A legkritikusabb ötös jöhet

Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb öt nap előtt áll az ország. Magyar Péter miniszterelnök szerint hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb – negyven fokos – napok következnek, ennek következtében óriási terhelésnek lesz kitéve a villamosenergia rendszer, a közszolgáltatások és az emberek.

Leszögezte: hétfőtől még tudatosabban kell bánnia mindenkinek

a villamos energiával a már ismert 17 és 22 óra között és különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban.

Lehetőség szerint minden vállalat, intézmény, önkormányzat és minden ember igyekezzen ezen időszak alatt jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áram fogyasztását – fogalmazta meg kérését a kormányfő.

Egyeztetésre megy a Sándor-plaotába

Végül elmondta: hétfőn egyeztetés miatt találkozik Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfővel, valamint a parlamenti frakciók vezetőivel, hogy őket is tájékoztassa a kormány által meghozott rendkívüli intézkedésekről, tekintettel arra, hogy az Országgyűlés jövő heti ülései ugyancsak a rekkenő hőség miatt elmaradnak – írta az MTI.