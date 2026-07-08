2p
Közérdekű Magyar Péter Volodimir Zelenszkij Ukrajna

Magyar Péter bejelentette: összejöhet végre a nagy találkozás

mfor.hu

Az ankarai NATO-csúcson árult el részleteket a magyar kormányfő.

Rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök kedden. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO-csúcsra érekezve beszélt újságíróknak szerda reggel.

  • A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak.

Magyar Péter kijelentette: a magyar kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette:

Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába.

Nagyot nőhet a ráfordítás

A kormányfő azt mondta, hogy a magyarok áprilisban egyértelmű döntést hoztak, és világos felhatalmazást adtak számukra.

A magyarok hisznek a NATO erejében és egységében, közös érdekünk, hogy a NATO egységes maradjon – jelentette ki. Hozzátette, elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Magyarországot ismét megbízható szövetségessé tegyük.

  • Elhangzott: a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP 5 százalékát.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vége az MTVA eddigi adásainak, ez fogadja a nézőket

Történelmi pillanat az MTVA  és a nézők életében. 

Veszélyesen hangzik: az USB-töltők 80 százaléka megbukott a hatósági teszteken

Veszélyesen hangzik: az USB-töltők 80 százaléka megbukott a hatósági teszteken

Áramütést is kockáztat, akinek nem jó van.

Hőhullám: meglepő, melyik magyar megyékben haltak meg a legtöbben és a legkevesebben

Hőhullám: meglepő, melyik magyar megyékben haltak meg a legtöbben és a legkevesebben

Nem a legmelegebb megyében volt a legnagyobb baj.

Itt a csavar: Karácsonyéknak még az állam fizethet

Itt a csavar: Karácsonyéknak rengeteget tejelhet az állam?

Nem kis összegről van szó ráadásul.

Vitézy Dávid

Vitézy Dávid újabb csontvázra bukkant

A közlekedési és beruházási miniszter szerint az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya-koncesszornak. Vagyis Szíjj László és Mészáros Lőrinc magántőkealapjaival.

Friss bejelentés Magyar Pétertől: eztán sem lesz közvetlen az elnökválasztás

Friss bejelentés Magyar Pétertől: eztán sem lesz közvetlen az elnökválasztás

Videós bejelentést tett a kormányfő a saját közösségi oldalán. 

Pácban ez a település, talán a fizetésekre se futja

A tönk szélén a dunakanyar népszerű községe.

Kiszivárgott egy névsor, ők irányíthatják szakmailag a megújuló közmédiát

Kiszivárgott egy névsor, ők irányíthatják szakmailag a megújuló közmédiát

Az MTVA helyét átvevő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. szakmai vezetőinek névsora hamarosan hivatalossá válhat. Már konkrét nevek is napvilágot láttak, Horváth P. András pedig, a közmédia átmeneti vezetője nem cáfolta a sajtóinformációkat.

Novemberben lehet új klímatörvénye az országnak

Novemberben lehet új klímatörvénye az országnak

Legalábbis a parlament ekkor hozhat döntést róla.

Megjelent a kormányhatározat, így nyílhatnak meg az ügynökakták

Megjelent a kormányhatározat, így nyílhatnak meg az ügynökakták

A Magyar Közlönyben megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat.

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG