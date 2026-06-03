Magyar Péter Budapestre hívta Macront, megújulhat a magyar-francia stratégiai megállapodás

A korrupcióellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek – jelentette ki Magyar Péter magyar kormányfő a párizsi Elysée-palotában szerdán.

Magyar Péter az Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt tett sajtónyilatkozatában kiemelte: Franciaország az egyik legfontosabb partnerünk és szövetségesünk, a gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek.

A Macronnal való találkozás előtt Magyar Péter megkoszorúzta az Ismeretlen Katona sírját Párizsban

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, hogy a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is.

Magyar Péter meghívta vendéglátóját Budapestre az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára, felvetve, hogy ekkor kerülhetne sor a stratégiai megállapodás aláírására is.

Ígéretet tett arra, hogy Magyarország konstruktív partner lesz, majd kiemelte, hogy kormánya megerősíti a jogállam, a demokrácia és az emberi jogok helyzetét. Hozzáfűzte: nem okoz nehézséget elfogadni a korrupcióellenes intézkedéseket. Ez volt az egyik fő feltétele a politikai megállapodásnak, amelyet a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal kötött több mint 16 milliárd euró (mintegy 6000 milliárd forint) felszabadításáról.

Kapcsolódó cikk Ki volt a gyorsabb: Magyar Péterék vagy a lengyelek? 16,4 milliárd euró érkezhet.

„Ez közös magyar érdek, és közös európai érdekük például a francia befektetőknek is, hiszen a mostaninál is több francia befektetés érkezne Magyarországra, ha a korrupció szintje alacsonyabb lenne” – fogalmazott az MTI beszámolója szerint.

Macron: új korszak kezdődött Magyarországon

A Magyar-kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, és Magyarország számára is új korszak kezdődött Európában – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök.

Hozzátette: Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép mennyire ragaszkodik az Európai Unió értékeihez.

Üdvözölte azt az elvi megállapodást, amelyet múlt héten jelentett be az Európai Bizottság az eddig befagyasztott uniós pénzek nagy részének felszabadításáról, illetve a magyar kormány azon döntését, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Ezek olyan döntések, amelyek Magyarország és az EU érdekeit szolgálják

- mondta.

Macron kiemelte, hogy a tárgyalásukon beszélni fognak egy szuverénebb Európa megteremtéséről, amely képes fellépni a kontinens biztonsága és védelme érdekében, és amelynek célja a versenyképesség erősítése, valamint a demokrácia védelme.

Fontos téma lesz továbbá az Ukrajnának nyújtandó támogatás, miután a közelmúltban jóváhagyták az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelt, és elfogadták az Oroszország elleni szankciók 20. csomagját.

A francia elnök hangsúlyozta, hogy fenn kell tartani az Oroszországra helyezett nyomást, egyúttal megköszönte Magyar Péternek egyértelmű álláspontját, a kormány együttműködő szellemét és elkötelezettségét.

Lényeges cél, hogy Ukrajna saját érdemei alapján léphessen majd be az Európai Unióba

- tette hozzá.

Macron kijelentette: a mai párizsi látogatás lehetőséget kínál a kétoldalú partnerség modernizálására is az 1991-es egyetértési és barátsági szerződésre építve. Magyarország és Franciaország meg tudja erősíteni stratégiai együttműködését a védelem, az energiaipar, a mezőgazdaság és a dezinformáció elleni küzdelem terén. Macron örömének adott hangot amiatt is, hogy a magyar diákok ősztől visszatérhetnek az Erasmus-programba.