3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közérdekű Franciaország Magyar Péter

Magyar Péter Budapestre hívta Macront, megújulhat a magyar-francia stratégiai megállapodás

mfor.hu

Magyar Péter magyar miniszterelnök Emmanuel Macron francia elnökkel a párizsi Elysée-palotában tartott közös sajtótájékoztatót.  

A korrupcióellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek – jelentette ki Magyar Péter magyar kormányfő a párizsi Elysée-palotában szerdán.

Magyar Péter az Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt tett sajtónyilatkozatában kiemelte: Franciaország az egyik legfontosabb partnerünk és szövetségesünk, a gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek.

A Macronnal való találkozás előtt Magyar Péter megkoszorúzta az Ismeretlen Katona sírját Párizsban
A Macronnal való találkozás előtt Magyar Péter megkoszorúzta az Ismeretlen Katona sírját Párizsban
Fotó: Facebook/Magyar Péter

Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, hogy a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is.

Magyar Péter meghívta vendéglátóját Budapestre az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára, felvetve, hogy ekkor kerülhetne sor a stratégiai megállapodás aláírására is.

Ígéretet tett arra, hogy Magyarország konstruktív partner lesz, majd kiemelte, hogy kormánya megerősíti a jogállam, a demokrácia és az emberi jogok helyzetét. Hozzáfűzte: nem okoz nehézséget elfogadni a korrupcióellenes intézkedéseket. Ez volt az egyik fő feltétele a politikai megállapodásnak, amelyet a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal kötött több mint 16 milliárd euró (mintegy 6000 milliárd forint) felszabadításáról.

„Ez közös magyar érdek, és közös európai érdekük például a francia befektetőknek is, hiszen a mostaninál is több francia befektetés érkezne Magyarországra, ha a korrupció szintje alacsonyabb lenne” – fogalmazott az MTI beszámolója szerint.

Macron: új korszak kezdődött Magyarországon

A Magyar-kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, és Magyarország számára is új korszak kezdődött Európában – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök.

Hozzátette: Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép mennyire ragaszkodik az Európai Unió értékeihez.

Üdvözölte azt az elvi megállapodást, amelyet múlt héten jelentett be az Európai Bizottság az eddig befagyasztott uniós pénzek nagy részének felszabadításáról, illetve a magyar kormány azon döntését, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Ezek olyan döntések, amelyek Magyarország és az EU érdekeit szolgálják

- mondta.

Macron kiemelte, hogy a tárgyalásukon beszélni fognak egy szuverénebb Európa megteremtéséről, amely képes fellépni a kontinens biztonsága és védelme érdekében, és amelynek célja a versenyképesség erősítése, valamint a demokrácia védelme.

Fontos téma lesz továbbá az Ukrajnának nyújtandó támogatás, miután a közelmúltban jóváhagyták az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelt, és elfogadták az Oroszország elleni szankciók 20. csomagját.

A francia elnök hangsúlyozta, hogy fenn kell tartani az Oroszországra helyezett nyomást, egyúttal megköszönte Magyar Péternek egyértelmű álláspontját, a kormány együttműködő szellemét és elkötelezettségét.

Lényeges cél, hogy Ukrajna saját érdemei alapján léphessen majd be az Európai Unióba

- tette hozzá.

Macron kijelentette: a mai párizsi látogatás lehetőséget kínál a kétoldalú partnerség modernizálására is az 1991-es egyetértési és barátsági szerződésre építve. Magyarország és Franciaország meg tudja erősíteni stratégiai együttműködését a védelem, az energiaipar, a mezőgazdaság és a dezinformáció elleni küzdelem terén. Macron örömének adott hangot amiatt is, hogy a magyar diákok ősztől visszatérhetnek az Erasmus-programba.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Rendőr

Meghalt egy rendőr, a belügyminiszter is megszólalt

Szerda délelőtt szolgálatteljesítés közben életét vesztette a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársa, Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok – számolt be róla a Rendészeti Államtitkárság. Pósfai Gábor belügyminiszter részvétét fejezte ki a tragédia miatt. 

Sosem látott mennyiségű kokainszállítmányt foglaltak le a magyar hatóságok

A feketepiacon 15 milliárd forintot érne.

Azbeszttel szennyezett parkolókat nyitottak meg Szombathelyen

Kezelés után, de csak saját felelősségre használhatók.

Elhunyt Kardos Péter főrabbi

Ezt Karácsony Gergely jelentette be.

Módosított a Magyar-kormány a bírókra vonatkozó szabályokon

Módosított a Magyar-kormány a bírókra vonatkozó szabályokon

Ez derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyből.

Kifizeti a kormány a Balásy Gyula vezette Lounge Event Kft. alvállalkozóit

Kifizeti a kormány a Balásy Gyula vezette Lounge Event Kft. alvállalkozóit

A Lounge Event Kft. nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munka után. Most ígéretet kaptak arra, hogy a kormány rendezni fogja a BL-döntő szervezésével kapcsolatban teljesített feladatok ellenértékét.

Se a háború, se Ukrajna nem része Magyar Péter szerint az uniós forrásokról szóló tárgyalásoknak

Se a háború, se Ukrajna nem része Magyar Péter szerint az uniós forrásokról szóló tárgyalásoknak

Brüsszelből jelentkezett be videóval, ahol igyekezett tisztázni az eddigi helyzetet.

Befutott a Tisza javaslata: lőttek az Orbán-kormányok alatt látott fizetéseknek

Befutott a Tisza javaslata: lőttek az Orbán-kormányok alatt látott fizetéseknek

Drasztikusan csökkenhetnek a fizetések az Országgyűlésben. Van olyan juttatás, ami el is tűnhet.

Eldőlt: rövidesen ismét találkozik Magyar Péter és von der Leyen

Eldőlt: rövidesen ismét találkozik Magyar Péter és von der Leyen

Újra tárgyalnak, megszülethet a mérföldkövet jelentő politikai megállapodás is.

Telex: titkos döntés állhat a köddé vált százmilliárdostétel mögött

Telex: titkos döntés állhat a köddé vált százmilliárdos tétel mögött

Mindenre fény derülhet, ha az új kormány nyilvánosságra hozza a nagy jelentőséggel bíró korábbi kormányhatározatot.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG