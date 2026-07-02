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Magyar Péter elárulta, ki kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, és mikor

mfor.hu

50 ezer forintot már a nyáron kifizetnek.

Magyar Péter közösségi oldalán ismertette a szerdán bejelentett, 100 ezer forintos, a rászoruló családok számára adott iskolakezdési támogatás részleteit.

A miniszterelnök elmondta, hogy az idő rövidsége miatt már meglévő jogosultságokhoz kötik, hogy ki kaphasson ilyen támogatást. A bejelentés szerint az alábbi gyerekek kapják meg a támogatást:

  • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők automatikusan megkapják a támogatást.
  • Az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek
  • Sajátos nevelési igényű gyerekek
  • A Dobbantó programban és a Műhelyiskola képzésben részt vevő gyerekek
  • Az egyszülős családban élő gyerekek
  • A gyermekvédelmi intézményben, nevelőszülőknél nevelkedő gyerekek

A támogatás első, 50 ezer forintos részletét augusztus 20-ig kiutalja az Államkincstár a jogosultaknak. Amásodik 50 ezer forint utalvány formájában, novemberben folyósítják.

A támogatás adómentes és nem vonható végrehajtás alá – ennek célja, hogy mindenképpen eljusson a rászoruló gyerekekhez.

Magyar Péter elmondta, hogy a kormány számításai szerint nagyjából 400 ezer magyar gyermek részesülhet a támogatásból. Ez alapján az intézkedés mintegy 40 milliárd forintos összeget igényel a magyar költségvetésből.

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