Magyar Péter és Áder János ma sem kímélték egymást

A csütörtöki üzengetés azzal kezdődött, hogy Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán feltette a kérdést

„Vajon rendben van az, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai (orlandoi) Disneylandbe?”

Majd további felvetésekkel élt, amikre választ vár, mielőtt Áder János köztársasági elnök „elindul ma a demokráciáért és a jogállamért rettegni.” A Fidesz ugyanis ma 18 órára tüntetést hirdetett a Sándor-palota elé, „Stop Önkény!” címmel az Alaptörvény 17. módosítása ellen, ami Sulyok Tamás jelenlegi köztársasági elnök lemondásával járna.

Magyar Péter kérdései a következők:

- az 55 millió forint adófizetői pénzbe kerülő 2018-as családi kiruccanása az Egyesült Államokba pontosan milyen eredményeket hozott Magyarországnak?

- Tényleg az egyik lányának a születésnapját ünnepelték 2 napos New York-i kiruccanással, helikopteres városnézéssel, adófizetői pénzen?

- Tényleg a magyar emberek állták a többszázezres belepőket a vidámparkba (Disneyland)?

- Tényleg nem volt megfelelő az 1,3 millió adófizetői pénzen foglalt elnöki lakosztály Miami-ban, és utasítást adott elnök úr, hogy foglaljanak másik egymillióért Disneylandhez közel, Orlandoba?

Nem sokat késett Áder János válasza, amit a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány küldött el a sajtónak. Ebben a volt köztársasági elnök így fogalmaz:

„Hazudik Magyar Péter, amikor azt állítja, hogy a 2018. októberi amerikai utunk családi kiruccanás volt. Valójában, hivatalos út volt. Hazudik Magyar Péter, amikor azt sejteti, hogy velünk utazó lányunk utazási költségeit az adófizetők állták. Nem, ezeket mi magunk fizettük ki. Hazudik Magyar Péter, amikor azzal gyanúsít, hogy adófizetői pénzből voltam külföldön horgászni. Ilyenre egyetlen egyszer sem került sor.”

Majd felszólította a miniszterelnököt, hogy kérdések helyett állításként fogalmazza meg vádjait, és ezután vállalja ennek minden polgári jogi és büntetőjogi következményét!

A Kék Bolygó Alapítvány mögött álló Áder János és Magyar Péter szóváltása egyáltalán nem újkeletű: a miniszterelnök szerint az alapítvány a korábbi 18 milliárd forinton felül még további 7 milliárd forint közpénzt kapott a választások előtt. Ez után a Kék Bolygó hazugsággal vádolta Magyar Péter. Az ügyről bővebben itt olvashatnak:

Kapcsolódó cikk Áder János alapítványa lehazudozta Magyar Pétert Nem közvetlenül a választás előtt –de januárban.

Ma 13 órától kormányszóvivői tájékoztató lesz (az eseményt élőben követjük), ahol szintén felmerülhet kérdésként ez a konfliktus.