Magyar Péternek Felcsútról is beszélnie kellett – extrém a helyzet

A helyzet rendkívüli, és most egy dologra különösen figyelni kell, az ivóvízre, mert a legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki – mondta a miniszterelnök hétfő este közzétett Facebook-videójában.

Magyar Péter kiemelte, hogy szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztás, a következő két napban továbbra is 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.

„A helyzet rendkívüli, és most egy dologra különösen figyelnünk kell az ivóvízre. Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket, a víziközmű-rendszert, a közlekedést, az egészségügyet és az energetikai infrastruktúrát. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki” – mondta.

Felcsút már el is esett

Hozzátette: a Dunamenti Regionális Vízmű szolgáltatási területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Szadán, Erdőkertesen, Solymáron, Ürömön, Pomázon, valamint a gödöllői és a nyugat-nógrádi térségben több helyen kritikus a helyzet. Ezen kívül Felcsúton, Mányban, Alcsútdobozon és Tabajdon vízhiány alakult ki. Ez összesen 6797 embert érint. Maszadán a hálózat túlterhelése miatt elfogyott a vezetékes ivóvíz.

A miniszterelnök kitért arra is: a Nemzeti Vízművek Zrt., a katasztrófavédelem és a honvédség azonnal megkezdte a beavatkozást. A helyszínen már hat vízszállító jármű dolgozik, és további honvédségi tartálykocsik vannak úton, hogy a lakosság vízellátását biztosítsák. (MTI)