Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort

„Összehangolt lejárató akciót Ukrajna indította Magyarország ellen azért, hogy ellehetetlenítse az uniós tagsáról szóló szavazási kezdeményezésünket. A Védelmi Tanács mai ülésén az is kiderült, hogy az ukránok az akció végrehajtása érdekében felélesztették magyarországi kapcsolataikat is, és egy magyar párt segítségével támadást indítottak a Magyar Honvédség ellen.”

Egyúttal közölte, szerdán feljelenti Orbán Viktor miniszterelnököt, mert „a mai újabb hazugságbeszédével 2 bűncselekményt is elkövetett egyszerre, ami még az ő dicstelen politikai karrierjében is példátlan”.

„Orbán Viktor minden nap újabb és újabb mélységekbe süllyed. Most már a titkosszolgálatokat próbálja felhasználni arra, hogy lehazaárulózhassa a fél országot és a legerősebb magyar politikai pártot, pusztán azért, mert félti a saját és a 3000 bűntársa hatalmát” – közölte a Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán.

