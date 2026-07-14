Magyar Péter is felszólal – döntenek a vagyonvisszaszerzési szervről is

A határozathozatalok után kezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat vitája sürgős tárgyalásban. A hivatal abból a célból jön létre, hogy ne maradhasson következmények nélkül a jogellenes gazdálkodás a közvagyonnal, azonosítható, biztosítható, megóvható és visszaszerezhető legyen a jogellenesen elidegenített közvagyon, a közvagyont érintő jogsértések miatt pedig meginduljanak a szükséges hatósági és bírósági eljárások.
Előtte azonban az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint
a rendkívüli ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal, köztük Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik.
Adók, energetika a napirenden
A határozathozatalok között szavaznak a kőolajtermék-előállító különadójával kapcsolatos, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény módosításáról, a magyar-szlovák államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításáról. (MTI)