2p
Közérdekű Magyar Péter parlament Tisza Párt

Magyar Péter is felszólal – döntenek a vagyonvisszaszerzési szervről is

mfor.hu

Sűrű lesz az Országgyűlés újabb rendkívüli ülése.

A határozathozatalok után kezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat vitája sürgős tárgyalásban. A hivatal abból a célból jön létre, hogy ne maradhasson következmények nélkül a jogellenes gazdálkodás a közvagyonnal, azonosítható, biztosítható, megóvható és visszaszerezhető legyen a jogellenesen elidegenített közvagyon, a közvagyont érintő jogsértések miatt pedig meginduljanak a szükséges hatósági és bírósági eljárások.

Előtte azonban az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint

a rendkívüli ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal, köztük Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik.

Adók, energetika a napirenden

A határozathozatalok között szavaznak a kőolajtermék-előállító különadójával kapcsolatos, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény módosításáról, a magyar-szlovák államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításáról. (MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Qvik fizetés

Még sosem volt ilyen egyszerű gépjárműadót fizetni

A gépjárműadó már qvik-linkkel is befizethető.

Újabb 24 azbeszttel szennyezett helyszínt találtak Sopronban

Újabb 24 azbeszttel szennyezett helyszínt találtak Sopronban

A most vizsgált 44 helyszínből összesen 24 helyszínen volt kimutatható azbeszttel szennyezett kőzúzalék jelenléte.

Vitézy Dávid: augusztus 1-jén újranyitják a fontos vasútvonalat

Vitézy Dávid: augusztus 1-jén újranyitják a fontos vasútvonalat

Gőzerővel zajlanak a komlói vasútvonal újranyitásához szükséges munkák, augusztus 1-jén elindul a közlekedés.

Földrengés volt Magyarországon hajnalban

Földrengés volt Magyarországon hajnalban

Békéscsaba térségében rengett a föld. 

Két ősellenség csap össze az elődöntőben: Anglia és Argentina jutott tovább az éjjel

Két ősellenség csap össze az elődöntőben: Anglia és Argentina jutott tovább az éjjel

Az angol válogatott Jude Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó-világbajnokság Miamiban rendezett negyeddöntőjében. Az argentin válogatott hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot.

Vitézy Dávid újabb ígéretét váltja be, jobb lesz a közösségi közlekedés Somogy és Tolna megyében

Közvetlen autóbuszjáratok lesznek Kaposvárról Tolna megye nyugati részének településeire. 

Mélypont után ismét pluszban: megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezik az Magyarország

Mélypont után ismét pluszban: megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezik Magyarország

Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét visszatöltötték.

Magyar Péter újabb kellemetlen kérdést tett fel Sulyok Tamásnak

Magyar Péter újabb kellemetlen kérdést tett fel Sulyok Tamásnak

„Elnök úr, tovább is van. Mondjam még?”

Feketelista az M1-en, Magyar Péter az euróval újrázhat? – Ez Viszont Privát

Leállították a közmédia adását, az elsötétült képernyőn elnézést kértek az elmúlt évek hazudozásai miatt a nézőktől. Lehet-e vajon kiegyensúlyozott közmédiát létrehozni, és egyáltalán van-e erre igény? Milyen hosszú volt az M1 Híradó feketelistája, kik nem nyilatkozhattak a műsorban? 

Újabb botrány: Orbánék csaknem 10 milliárdot adtak a választások előtt határon túli focira

Újabb botrány: Orbán Viktorék csaknem 10 milliárdot adtak a választások előtt a határon túli focira

Egyedi döntések alapján fizettek. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG