Magyar Péter köszönetet mondott a nemzeti összefogásért

„A nagyfogyasztók és a települések sorra jelentik be, hogy jelentősen csökkentik az áramfelhasználásukat a 17 és 22 óra közötti idősávban. A lakosság is visszafogta a fogyasztást. Köszönjük a nemzeti összefogást!” – ezt írta Magyar Péter miniszterelnök péntek este, miután a Paksi Atomerőműben tartott sajtótájékoztatón bejelentette, hogy várhatóan kedden vagy szerdán kell a létesítmény mind a 4 blokkjának termelését leállítani a Duna alcsony vízállása miatt. A kormány a nagyfogyasztóktól és a lakosságtól is önkorlátozást kért, különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsterhelés időszakában.

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A teljesség igénye nélkül a Budapest Airport, a Samsung gödi gyára, a CATL debreceni üzeme, az Egis gyógyszeripari vállalat és még sokan mások jelentették be, hogy csökkentik az energiafogyasztásukat. A Yettel Magyarország azt írta, hogy egy hét kötelező otthoni munkavégzést rendel el valamennyi olyan munkavállalójának, akinek a munkaköre ezt lehetővé teszi.

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Emellett több tucat településen korlátozták a vízhasználatot a nagy hőség okozta vízhiány miatt az országban. A Pilisi-medence 14 településén péntek reggel harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe – közölte a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) a Facebook-oldalán. Az érintett települések: Tahitótfalu, Szentendre, Pilisszentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilisborosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisszentkereszt.

A társaság megerősített szolgáltatással, ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, a lakosok segítséget kapnak a honvédségtől is, de ezek az erőfeszítések nem nyújtanak tökéletes megoldást, ezért a vízfogyasztást drasztikusan mérsékelni kell – írták.