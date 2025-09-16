Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Közérdekű Magyar Péter Tisza Párt

Magyar Péter leírta: így választják ki a Tisza képviselőjelöltjeit

mfor.hu

Tiszta vizet öntött a pohárba Magyar Péter.

Kétlépcsős jelöltállítási folyamatra készül a Tisza Párt. Magyar Péter Facebook oldalán azt írta, hogy a közösségük nemcsak Magyarországon, de Európában is egyedülálló módon, nyílt pályázatot hirdetett az országgyűlési képviselőjelölti helyekre.

A Tisza jelöltjei óvónők, vállalkozók, tanárok, gazdák, orvosok, művészek, tudósok, vagy éppen sportolók lesznek – tette hozzá a pártelnök.

A kétlépcsős folyamat így fog kinézni:

  • Az első körben a több ezer jelentkezőből megnevezik minden választókerületben azokat a jelölt-jelölteket, akiket a párt vezetése ajánl a Tisza közösségének. Ezek a jelöltek bemutatkoznak a Tisza Szigeteknek és közösen végigjárják az adott választókerületet.
  • Miután a három jelöltből a Tisza Világ applikáción keresztül a politikai közösség két jelöltet kiválaszt, a választókerület teljes lakossága dönthet – szintén a Tisza Világon keresztül – a Tisza végső jelöltjeiről.

A kiválasztási folyamat pontos menetrendjét és a jelöltek feladatait a Tisza közössége a rendszerváltás fontosságát figyelembe véve fogja koordinálni és segíteni – zárta gondolatait a pártelnök.

