Magyar Péter leírta: így választják ki a Tisza képviselőjelöltjeit

Kétlépcsős jelöltállítási folyamatra készül a Tisza Párt. Magyar Péter Facebook oldalán azt írta, hogy a közösségük nemcsak Magyarországon, de Európában is egyedülálló módon, nyílt pályázatot hirdetett az országgyűlési képviselőjelölti helyekre.

A Tisza jelöltjei óvónők, vállalkozók, tanárok, gazdák, orvosok, művészek, tudósok, vagy éppen sportolók lesznek – tette hozzá a pártelnök.

A kétlépcsős folyamat így fog kinézni:

Az első körben a több ezer jelentkezőből megnevezik minden választókerületben azokat a jelölt-jelölteket, akiket a párt vezetése ajánl a Tisza közösségének. Ezek a jelöltek bemutatkoznak a Tisza Szigeteknek és közösen végigjárják az adott választókerületet.

Miután a három jelöltből a Tisza Világ applikáción keresztül a politikai közösség két jelöltet kiválaszt, a választókerület teljes lakossága dönthet – szintén a Tisza Világon keresztül – a Tisza végső jelöltjeiről.

A kiválasztási folyamat pontos menetrendjét és a jelöltek feladatait a Tisza közössége a rendszerváltás fontosságát figyelembe véve fogja koordinálni és segíteni – zárta gondolatait a pártelnök.