Közérdekű Magyar Péter Választás 2026

Magyar Péter: Megnyitjuk az ügynökaktákat

A leendő miniszterelnök erről Facebook-oldalán posztolt.

Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza-kormány meg fogja nyitni az ügynökakták. A leendő miniszterelnök ezen kívül azt is közölte a Facebook-oldalán, hogy a képviselőik nem költöznek be az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) és az MSZMP egykori épületeként szolgáló Képviselői irodaházba. Hozzátette, hogy a Tisza frakciója a Kossuth téren lévő Szabad György Irodaházban dolgozik majd.

Magyar Péter a kampánya során többször is ígéretet tett az ügynökakták megnyitására – számol be róla a Telex.

„Ezzel a lépéssel 34 éve adós a politikai elit, nem véletlenül. Nem véletlenül, hiszen eddig így nem derülhetett ki, hogyan és kik lopták szét első körben az országot 1990 körül és hogyan jött létre az a szűk hatalmi, gazdasági elit, amely azóta is uralja az országot. Néhol már az új generáció” – írta a Tisza Párt elnöke egy 2024 tavaszi posztban.

 

Ruff Bálint, a Tisza-kormány leendő Miniszterelnökséget vezető minisztere is azt nyilatkozta, hogy az első naptól azon lesz, hogy a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat és hozzálássanak a vagyonvisszaszerzéshez. Erről itt olvashatnak:

