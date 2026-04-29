Magyar Péter nyilvános és kereshető ügynökaktákat ígért

Magyar Péter, a Tisza párt miniszterelnök-jelöltje kedden este közösségi oldalán tett nyilatkozatában tudatta, hogy Cseh Gergő Bendegúzzal, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatójával egyeztetett.
A pártvezér közölte:
Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én teljesítjük a rendszerváltás egyik legfontosabb ígéretét: nyilvánosságra hozzuk és kereshetővé tesszük a meglévő iratanyagot.
A leendő miniszterelnök hozzátette bejegyzésében, hogy az ezredforduló idején végbement privatizáció és “spontán privatizáció” kapcsán vizsgálóbizottságot állítanak fel.