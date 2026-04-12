Véget ér az Orbán-rendszer vagy újra behúzza a Fidesz? Percről percre a választásról

Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról – az urnazárás után.

2p
Magyar Péter: optimisták vagyunk, Magyarország újra történelmet írt

Magyar Péter a 19 órai urnazárást követően tartott sajtótájékoztatót. Előtte egy bő fél órával még közösségi oldalán szavazásra buzdított és azt írta, hogy a „hatalom a végóráit éli, itt állunk a rendszerváltás kapujában. Lépjünk be rajta!”

Magyar Péter 19 óra után 30 perccel sajtótájékoztatón értékelte a reggel 6 óra óta tartó választást és fogalmazta meg várakozásait.

A Tisza Párt elnöke történelmi napnak nevezte április 12-ét. „Ahogy reméltük, sokmillió ember, 23 évvel azután, hogy népszavazás volt az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkról, újra történelmet írt” – fogalmazott. Majd Magyar Péter mindenkinek megköszönte, aki élt a szavazati jogával (bárkire is szavazott) és a demokrácia ünnepévé varázsolta a mai napot. Magyar szerint 6 millió felett is alakulhatott végül a szavazatot leadó állampolgárok száma. „Ez abszolút részvételi rekord, ami több dolgot is jelent.”

„A legfontosabb, hogy a döntő többség átérezte, ez mennyire fontos választás volt” – tette hozzá. Majd arról beszélt, hogy a Tiszánál is látták a friss kutatásokat. Ezek, és a részvételi adatok, valamint a belsős információk alapján optimisták a végeredménnyel kapcsolatban, óvatosan bizakodóak. „De nem közvélemény-kutatást szeretnénk és fogunk nyerni, hanem választást” – húzta alá.

Külön megköszönte a Tisza több mint 50 ezer önkéntesének a munkát. 20 ezren szavazatszámlálóként, több tízezren külső megfigyelőként voltak ma jelen Magyarország minden településén, a választások tisztasága felett őrködve.

Magyar Péter szerint több ezer bejelentés érkezett így is a Tiszához választási csalásokról, súlyosakról és kevésbé súlyosakról. A szükséges intézkedéseket megteszik, ha kell, feljelentést tesznek. A rendszerváltás után függetlenné váló nyomozóhatóságok és igazságszolgáltatás ezeket az eseteket kivizsgálják majd – fűzte hozzá.

Az látszik, hogy azokban a körzetekben, ahol 2022-ben és 2018-ban a Fidesz-KDNP az átlagot meghaladó szavazatot szerzett, ott most kisebb a növekmény, mint az ország többi részében. Ez Magyar szerint közvetett módon bebizonyítja, hogy akkor több szavazatot sikerült megvásárolnia a Fidesznek, mint most.

Az első érdemi eredmények fél óra, háromnegyed óra múlva érkezhetnek. Tóth Péter, a Tisza kampányfőnöke számol be a továbbiakról, aki kérdésekre is fog majd válaszolni.

Karácsony Gergely szerint már csak a Tisza kétharmada a kérdés

Kiütéses Tisza-győzelemre számít Budapest főpolgármestere – erről Karácsony Gergely beszélt a Telex választási műsorában.

A levélszavazók fele már leadta voksát

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 186 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

Ez az utolsó időpont, amikor mozgóurnát lehet kérni

Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak vasárnap megjelenni a szavazóhelyiségben az országgyűlési választáson. A korábbi választásokon benyújtott mozgóurna-kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak, a választóknak újra kell kérniük, ha ismét mozgóurnával szeretnének szavazni.

Ennyi pénz áramlott az Orbán-kormány 16 éve alatt a felcsúti fociba

Felkerült a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia honlapjára az NB I-es csapat mögött álló kft. és az alapítvány 2025-ről szóló éves beszámolója.

Kiderült, melyik közvélemény-kutató a legmegbízhatóbb

Az Europion közvélemény-kutatása két kérdésre kereste a választ: az egyik, hogy mely kutatóintézetekben bíznak a magyarok, a másik pedig, hogy milyen eredményre számítanak az április 12-i választásokon a Fidesz–KDNP és a Tisza közötti versenyben.

Sulyok Tamás is üzent a választóknak április 12-e előtt

A választások rendjéről és a demokrácia ünnepéről írt a köztársasági elnök.

Így szavazhatnak az orvosok és a kórházban fekvő betegek

A szavazójogával mindenki élhet.

Lehet, hogy akár egy hetet is várni kell majd a választás végeredményére?

Ha szoros az eredmény, sokáig kell várni.

192 ezren már leszavaztak vasárnapra – el is kezdték az ellenőrzést

De kétszer ennyien jelezték, hogy szeretnének. Nekik a határidőkre és az időeltolódásra is figyelniük kell.

Tizennégyszeres árat kért az utastól a taxis, ráfázott a trükközésre

Taxikat ellenőriztek március végén Budapest belvárosában, az akcióban több súlyos visszaélést is feltártak. Volt olyan eset, amikor az utast kirívó módon túlszámlázták – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.

