Magyar Péter: optimisták vagyunk, Magyarország újra történelmet írt

Magyar Péter 19 óra után 30 perccel sajtótájékoztatón értékelte a reggel 6 óra óta tartó választást és fogalmazta meg várakozásait.

A Tisza Párt elnöke történelmi napnak nevezte április 12-ét. „Ahogy reméltük, sokmillió ember, 23 évvel azután, hogy népszavazás volt az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkról, újra történelmet írt” – fogalmazott. Majd Magyar Péter mindenkinek megköszönte, aki élt a szavazati jogával (bárkire is szavazott) és a demokrácia ünnepévé varázsolta a mai napot. Magyar szerint 6 millió felett is alakulhatott végül a szavazatot leadó állampolgárok száma. „Ez abszolút részvételi rekord, ami több dolgot is jelent.”

„A legfontosabb, hogy a döntő többség átérezte, ez mennyire fontos választás volt” – tette hozzá. Majd arról beszélt, hogy a Tiszánál is látták a friss kutatásokat. Ezek, és a részvételi adatok, valamint a belsős információk alapján optimisták a végeredménnyel kapcsolatban, óvatosan bizakodóak. „De nem közvélemény-kutatást szeretnénk és fogunk nyerni, hanem választást” – húzta alá.

Külön megköszönte a Tisza több mint 50 ezer önkéntesének a munkát. 20 ezren szavazatszámlálóként, több tízezren külső megfigyelőként voltak ma jelen Magyarország minden településén, a választások tisztasága felett őrködve.

Magyar Péter szerint több ezer bejelentés érkezett így is a Tiszához választási csalásokról, súlyosakról és kevésbé súlyosakról. A szükséges intézkedéseket megteszik, ha kell, feljelentést tesznek. A rendszerváltás után függetlenné váló nyomozóhatóságok és igazságszolgáltatás ezeket az eseteket kivizsgálják majd – fűzte hozzá.

Az látszik, hogy azokban a körzetekben, ahol 2022-ben és 2018-ban a Fidesz-KDNP az átlagot meghaladó szavazatot szerzett, ott most kisebb a növekmény, mint az ország többi részében. Ez Magyar szerint közvetett módon bebizonyítja, hogy akkor több szavazatot sikerült megvásárolnia a Fidesznek, mint most.

Az első érdemi eredmények fél óra, háromnegyed óra múlva érkezhetnek. Tóth Péter, a Tisza kampányfőnöke számol be a továbbiakról, aki kérdésekre is fog majd válaszolni.