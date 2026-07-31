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Magyar Péter: összeül a Védelmi Munkacsoport, kedden vagy szerdán állhat le a Paksi Atomerőmű

mfor.hu

A jövő hét közepére jöhet el az a pillanat, amikor a 4. blokk termelése is leáll Paksnál a Duna alacsony vízszintje miatt.

Magyar Péter miniszterelnök a Paksi Atomerőmű helyszínén megrendezett sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az erőmű egy folyamatosan frissített biztonsági protokoll mellett működik, a létesítmény a magyar áramfogyasztás harmadát fedezi. Magyarországon nem volt még példa egy atomerőmű teljes leállására, de Romániában már igen.

A Duna vízszintje Százhalombattán -124 centiméter körül van. Az előrejelzések szerint további vízszintcsökkenés jöhet. Még két héttel ezelőtti előrejelzések is jóval magasabb vízszinttel számoltak. A várt csapadék azonban nem érkezett meg, ezért a vízszint csökkenése a vártnál gyorsabban halad.

Egyelőre nem várható a következő két hétben jelentős csapadék, ami ezt a tendenciát megfordíthatná. -134 centimeteres vízállásnál kell az utolsó blokkot lekapcsolni. Ez kedden vagy szerdán következhet be

– tette hozzá.

A leállás idején a blokkok hűtését továbbra is meg tudják oldani. Jelenleg a négyből még egy blokk működik, ennek a leállítása a jövő hét közepére várható, de megpróbálják kitolni ezt az időt. A létesítmény akkor tud majd ismét teljes kapacitással üzemelni, ha a -107 cm-et meghaladja a vízszint Paksnál. Magyar Péter megint felszólította a nagyfogyasztókat, hogy a lehetőség szerinti legnagyobb mértékben fogják vissza a fogyasztásukat, elsősorban a csúcsterhelést jelentő 17-22 óra közötti időszakban.

A sajtótájékoztató után a kormány képviselői, élen a miniszterelnökkel Budapestre mennek vissza, mert ma este összeül a Védelmi Munkacsoport. Itt újabb döntések várhatóak.

Magyar Péter Pakson arról is beszélt, hogy már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád megye 54, Zala 29, Hajdú-Bihar számos településén léptettek életbe korlátozást. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség biztosított vizet.

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