Magyar Péter pártot alapítana?

Magyar Péter - Varga Judit volt igazságügyminiszter exférje - pártalapításon dolgozik - írja több saját forrására hivatkozva 444.hu.

Pártot gründol Magyar Péter? Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala A portál szerint az elmúlt napokban Magyar azon dolgozott, hogy összehívjon egy kört, ami egy jövőbeli párt magja lehet. Elképzelhető, hogy már meglévő, bejegyzett kispártot keres magának, hogy az alapja lehessen egy új politikai tömörülésnek. A hétvégén sor is került egy találkozóra ezzel kapcsolatban és egyeseket már a belépésre buzdít Magyar Péter, ráadásul már az EP-választásokon is indulna. Úgy tudjuk, Simicska Lajos is szerepet vállalna ebben a formációban finanszírozóként. Erről Magyar Péter a lap kérdésére azonban azt mondta: „Simicska Lajos nem keresett, vele soha nem beszéltem.

A pártalapítási terveket azonban nem cáfolta. Közölte: