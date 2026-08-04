Magyar Péter siet az erőműhöz – két rendkívüli fejlemény is történt Pakson

Magyar Péter kormányfő kedden reggel tudatta közösségi oldalán megjelent írásában, hogy a rendkívüli helyzetben, az energiakrízis közepette két fontos fejlemény is történt.

A miniszterelnök szerint hajszál híja volt, hogy Paksot teljesen le kelljen állítani, aztán jött a fordulat:

„Hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a Paksi Erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett.”

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Biztonságos termelés folyik

Magyar Péter szerint jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina. A kormányfő minden bizonnyal a helyszínre igyekszik, ugyanis bejegyzését ezzel zárta:

Irány Paks!

Atz atomerőmű, mely békeidőben a magyar eneergiaigény majdnem felét adja 2000 megawattos kapacitásával, jelenleg alig több mint 220 megawattos termelésre képes a Duna példátlanul alacsony vízállása miatt.

Magyar Péter bejegyzése itt látható: