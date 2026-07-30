Magyar Péter: teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt

A paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leáll a termelés a Duna rekordalacsony vízállása miatt – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán csütörtök délután.

Ez azt jelenti, hogy legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi energia-felhasználási igény – tette hozzá. Közölte, hogy a vízügyi előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása.

A miniszterelnök kijelentette: mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy bár ilyen leállítás még soha nem történt, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet, minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik. A paksi erőmű teljes leállása, a Dunamenti Erőmű szerdai meghibásodása és leállása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan legkésőbb hétfőtől olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhetnek, amellyel eddig soha nem szembesültünk Magyarország történetében – mondta.

Egy átlagos nyári estére számított 6000 megawattos fogyasztással szemben az extrém meleg miatt a következő napokban a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányítónál (Mavir) 20 százalékos fogyasztásnövekedéssel számolnak a délután 17 és este 22 óra közötti csúcsidőszakban. Hangsúlyozta: jelenleg az országos energiaellátás biztosított, de a következő napokban „az eddig nem látott helyzet eddig nem alkalmazott megoldásokat kíván”.

A rendkívüli helyzetben összehangolt munkára és rendkívüli összefogásra lesz szükség – tette hozzá. A kormány a következő napokra több egymásra épülő biztonsági lépéssel készül.

Elsőként mozgósítják a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat és biztosítják a szükséges villamosenergia-importot. Ezzel párhuzamosan a nagyipari fogyasztókról termelésátütemezést, önkorlátozást kérnek: a Mavir a kormány utasítására csütörtöktől felszólít több tucat nagyfeszültségű hálózatot igénybe vevő nagyfogyasztót, köztük akkumulátorgyárakat, cementgyárakat, vegyi üzemeket, autógyárakat és egyéb üzemeket a kritikus idősávban az áramfelhasználásuk önkéntes korlátozására.

A kormányzati épületekben csökkentik a fölösleges energiafelhasználást – sorolta.

A miniszterelnök megismételte kérését a lakosság felé, hogy aki teheti, az esti csúcsidőszakban, tehát a 17 és 22 óra közötti idősávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionáló berendezések használatát. „A példa nélküli helyzet súlyossága miatt mindenkitől, így a nagyfogyasztóktól és a lakosságtól is felelősségteljes eljárást kérünk. Mindannyiunk közös érdeke, hogy az előre nem tervezett leállásokat és egy nem várt, de Nyugat-Európában és a Balkánon korábban már megtapasztalt rendszerösszeomlást elkerüljünk” – fogalmazott.

Tájékoztatott arról is, hogy rendelkezésre áll egy előre kidolgozott biztonsági rendszer, egy úgynevezett rotációs kikapcsolási rend. Erről szakmai alapon a Mavir dönt, alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha az erőművi tartalékok, az import, a nagyfogyasztók önkorlátozása és a további műszaki eszközök együttesen sem elegendőek az országos hálózat egyensúlyának fenntartásához.

Magyar Péter kitért arra is: a kórházak, a szociális intézmények és az ország működéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások ellátása kiemelt védelmet és figyelmet élvez.

A várható rendkívüli energiakrízishelyzet kezelésére a kormány ezzel egy időben megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését, hogy akár kötelező jelleggel is be tudjon avatkozni egyes nagyfogyasztók ütemezett, ideiglenes lekapcsolásával az ország energiabiztonságának megőrzése érdekében. Hozzátette: a rendszerirányító feladata, hogy minden pillanatban fenntartsa az áramtermelés és -fogyasztás egyensúlyát, a kormány feladata pedig a Védelmi Igazgatási Hivatallal, a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel, a Mavir-ral és az MVM-mel együttműködve összehangolni az állami szervek, az energiavállalatok és a nagykereskedők, valamint a nagyfogyasztók tevékenységét és időben tájékoztatni a magyar embereket.