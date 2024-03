Magyar Péter: "Varga Judit azt mondta, ez egy maffiaállam"

A Gulyáságyú szerkesztője, Gulyás Balázs kérdezte a hétfő este fél 7-kor leadott interjúban Magyar Pétert.

Magyar Péter elővágott

Fotó: Mfor / Izsó Márton

"Egy ez speciális helyzet, 2023 januárjában készült ez a felvétel. Azelőtt soha nem rögzítettem ilyesmit, nem olyan típusú ember vagyok, hogy ilyet teszek. Ez egy olyan nap volt, este, amikor a volt feleségemmel beszélgettünk, és amikor javasoltam neki a lemondást.

Ekkor kezdte el magyarázni, hogy ez maffiakormány, amiből nem lehet kiszállni. Mesélt egy-két dolgot ...

Úgy éreztem, hogy a családom biztonsága miatt rögzítenem kell a beszélgetést. Akkor már túl voltunk egy hamis tartalmú rendőri jelentésen, nem voltak illúzióim. Úgy éreztem, hogy soha nem használom fel, de védelemnek jó lesz. Már tudom, hogy a teljes családomat védeni nem tudom, de legalább az országomat megmenteni egy maffiaszerű kormánytól igen. A felvétel a lakásunkon készült" - fejtette ki.

Magyar azt mondta, felhasználni nem akarta, de leszámolt az illúziókkal, mert látta, miket csinálnak emberekkel, a társadalommal.

Kapcsolódó cikk Szavazzon! Mi történik azután, hogy Magyar Péter kiteregeti a kártyáit? Keddre ígéri a bizonyítékok nyilvánosságra hozatalát az üzletember-jogász.

"Sokan kérdezték, van-e atombombám. Ez ellen a kormány ellen nincs, de ez a bizonyíték azért jó, mert ez megvan és létezik. Eredetileg nem akartam nyilvánosságra hozni, már csak a volt feleségem miatt sem. Tudta, hogy felvettem a beszélgetést. De nincs minden rajta, csak részletek. Jeleztem neki, hogy ezt végig kell csinálnom a lelkiismeretem miatt is."

A volt feleségem elzárkózott attól, amit kértem tőle, hogy jöjjön be velem az ügyészségre, így egyedül csinálom végig. De ettől függetlenül sem gondoltam, hogy nyilvánosságra hozom, ehhez két dolog kellett:

az egyik az ügyészség múlt heti meghallgatása, viselkedése, a kiadott közleményük. Aki megfogalmazta, az hazudik és csúsztat. Az volt benne, hogy nem tudtam bizonyítani, pedig az ügyészség nem közölte, milyen ügyben hallgat ki. A másik, ami átlökött a Rubikonon, az a Rogán-féle propagandamédia gusztustalan kampánya, amit folytatnak velem, a családommal és a barátaimmal szemben. "

Még a brit sajtót ismerők is azt mondják, hogy egészen példátlan, ami folyik Magyarországon egy ideje, hogy lejárassanak. A Mandiner és más kormányközeli orgánumok soha nem kérdeztek meg a számtalan írásukban.

Nekem veszítenivalóm már nincs, hiába próbálnak pszichikai nyomást gyakorolni. Innen is üzenem, nincs hova hátrálnom. Lehet, ha az ügyészség nem így viselkedik, nem hozom nyilvánosságra, csak simán beviszem a hangfelvételt.

A felvétel olyan, mint egy családi beszélgetés, egymás szavába vágunk, feliratozni is kellett néhol. Az ügyészség tehet több dolgot, évekig elhúzhatja, talán ezt most nem teszi, és meghallgathat tanúkat. Innentől fogva rajtuk múlik minden. Jogi és politikai relevanciája van a dolognak, én a politikaiban bízom most. Ha a Fidesz tanult valamit Gyurcsány Ferenctől, akkor javaslom, hogy ha nem állnak bele őszintén dolgokba és nem gyakorol bűnbánatot, és a jogállamiság mégsem volt olyan erős, ahogy Brüsszelben bizonygatják, ez igen kontraproduktív lehet ebben a helyzetben.

Rogán Antalról is lesz szó a hanganyagban. Azok fogják érteni, akiknek kell. Ez skandallum, és a volt feleségem nem magától találta ki.

A Gulyásgyú szerkesztőjének kérdésére, miszerint árthat-e Varga Juditnak a felvétel, azt mondta: büntetőjogászok szerint nem árthat, bár a személyiségi jogokat valamennyire sérthet, de ezt majd ő eldönti, mit lép, de a társadalomra való veszélyesség sem áll fenn. Az biztos, hogy ő semmilyen bűncselekményt nem követett el.

Nem várom, hogy holnap veszi a kabátját a kormány, nem így fog történni, de mindenki érzi, hogy ilyen bizonyítékok még nem voltak, és egyértelművé válik sokak számára, mi is történik itt.

Kapcsolódó cikk Mi lapul Magyar Péter tarsolyában? Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen tett látogatása után sem derült fény a bizonyítékokra.

Három éve lehallgatnak, hamisított rendőri jelentésekkel operáltak, nem vagyok büszke magamra, hogy ilyen felvételt rögzítettem, de a szükség néha törvényt bont. Ha ez segít, hogy Magyarországnak felnyíljon a szeme, akkor megéri. Sokat kockáztatok, megnehezíti az életemet, de van, amikor az ember nem hátrál.

Igen, Gulyás Gergely neve egyszer elhangzik a felvételen. Attól elzárkózott, hogy bejöjjön velem az ügyészségre, valamennyire ő is részese a lejárató kampánynak úgy érzem, sajnálom, hogy ide jutottunk" - közölte az interjúban Magyar Péter.

Holnap reggel 9 órakor még több minden kiderül, a tervei szerint akkor hozza nyilvánosságra a felvételt, amikor belép az ügyészségre.