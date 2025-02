Magyar Péterék kottájából játszanak Budapesten? Indul a kiválasztás

A megjelent pályázati kiírás szerint havi 3 milliós fizetést ajánlanak a BKK, BKM, és a BKV vezérigazgatójának, 2,4 milliót a BFVK és a BGYH vezetőjének. A szakirányú diploma mellett 5 év vezetői és szakmai tapasztalatot, angol tárgyalási szintű nyelvismeretet várnak el a jelentkezőktől. Szakszervezeti nyomásra a pályázatba bekerült az érdekképviseletekkel való együttműködés is. A pályázatok elbírálása két hónapig tart. Az új vezetőket július elején nevezik ki.

A Tisza képviselői a legutóbbi közgyűlésen csak Rákosrendező, illetve a Kolibri Színház ügyében szavaztak, a többinél, bár javarészt ott ültek a teremben, nem nyomtak gombot, így több fontos előterjesztéshez – például rezsitámogatás – sem sikerült többségi támogatást szereznie a városvezetésnek. A lap szerint a zsarolással felérő különállás kiváltó oka a cégvezetői pályázatok körüli nézeteltérés volt. Magyar Péter pártelnök szerint a „korábbi hatalmi elit képviselői minden trükköt bevetettek a valódi változás ellen és az eddigi mutyik fenntartásáért”, amit nekik meg kellett akadályozniuk. A városvezetés szerint viszont egyszerűen arról volt szó, hogy a Tisza által benyújtott javaslat végrehajthatatlan volt, lévén több ponton is jogszabályt sértett. Így például a főváros hatályos rendeletével szembe menve megtévesztően magas, 3-3,5 millió forintos havi fizetéssel és 25 százalékos prémiummal csábította volna a pályázókat.

Hatásosnak bizonyult a Tisza Párt előző közgyűlésen adott „erős jelzése” a fővárosi cégvezetői pályázatok ügyében. A pályázatok kiírása és elbírálása ugyanis – több hónapos huzavona után – végül a Tisza szabta keretek között zajlik le. Az erről szóló hirdetmény már meg is jelent az önkormányzat honlapján – derül ki a Népszava összeállításából . A jelölteknek március végéig kell beadniuk a pályázataikat.

A most megjelent pályázati kiírás szerint havi 3 milliós fizetést ajánlanak a BKK, BKM, és a BKV vezérigazgatójának, 2,4 milliót a BFVK és a BGYH vezetőjének.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!