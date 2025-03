A magyarok aggódnak a legjobban az egészségügy helyzete miatt

A magyarok 66 százaléka aggódik az egészségügy állapota miatt, és 82 százalékuk úgy ítéli meg, hogy az országban nem jó irányba haladnak a dolgok. A párizsi székhelyű nemzetközi piackutató cég 2025. január 24. és február 7. között végezte legutóbbi online kérdőíves kutatását, amelyben világszerte 29 országból több mint 25 ezren vettek részt, és arról kérdezte az embereket, hogy a társadalom, a politika és a gazdaság helyzetét elnézve mi aggasztja őket a leginkább — ismerteti a kutatást a Qubit.

Magyarországról több mint ötszázan válaszoltak a kérdésekre, és a minta a 75 év alatti lakosságra nézve reprezentatívnak tekinthető, 5 százalékos hibahatárral. A kutatás azért is jelentős, mert ugyanezt a kérdőívet, amelynek címe What Worries the World (Mi aggasztja a világot) az IPSOS több mint tíz éve folyamatosan lekérdezi, így az eredményekből nemcsak az aktuális helyzet, hanem az évről évre beálló változások is nyomon követhetők.

A magyarok kétharmada aggódik az egészségügy miatt

A vizsgált 29 országból Magyarországon toronymagasan a legnagyobb az aggodalom az egészségügy helyzete miatt, és az elmúlt hónapban végzett lekérdezéshez képest 5 százalékkal, az elmúlt évhez képest pedig 6 százalékkal nőtt azok köre, akiket aggasztanak a kórházi állapotok vagy az orvoslás általános hazai helyzete.