Magyarországon a második legmagasabb a bebörtönzött nők aránya Európában

További nyolc tagállam – Horvátország (110), Írország (105), Svédország (105), Magyarország (104), Azerbajdzsán (103), Finnország (103), Törökország (102) és Észak-Macedónia (101) számolt be mérsékelt túlzsúfoltságról. Mellettük Skócia (100), Anglia és Wales (98) (Egyesült Királyság), valamint Szerbia (98) börtönigazgatóságai működtek teljes vagy ahhoz közeli kapacitással – írták.

A jelentés szerint 100 férőhelyre vonatkozóan hat tagállam számolt be jelentős túlzsúfoltságról, ezek között Szlovénia (134), Ciprus (132), Franciaország (124), Olaszország (118), Románia (116) és Belgium (113) szerepelt.

Továbbra is növekvő túlzsúfoltság jellemzi az európai börtönöket, ami a tagországok egyharmadában komoly kihívást jelent – közölte az Európa Tanács pénteken.

