Magyarországon már megkezdődött a román elnökválasztás

Külföldön pénteken, szombaton és vasárnap is helyi idő szerint 7 órakor nyitnak, illetve 21 órakor zárnak a román szavazókörök, de vasárnap – időzónától függetlenül – mindenütt véget vetnek a voksolásnak amikor Romániában bezárnak a szavazókörök. A Romániától nyugatra lévő országban tehát kevesebb idő áll a román állampolgárok rendelkezésére, hogy leadják szavazatukat. Az újítással a bukaresti hatóságok azt akarták megelőzni, hogy a jelöltek az exitpoll-, illetve a részeredmények ismeretében mozgósíthassák a nyugati országokban élő támogatóikat, ahogyan történt ez a tavalyi érvénytelenített voksoláson, november 24-én.

A külföldön élő román állampolgárok számát a bukaresti kormány egyébként mintegy 4-5 millióra becsüli, de többségük továbbra is romániai állandó lakhellyel, a 17 988 218 nevet tartalmazó hazai választói névjegyzékben szerepel.

