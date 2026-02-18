2p

Közérdekű Közművek, rezsi MVM

Már 35 ezren nyilatkoztak a januári rezsitámogatásról

mfor.hu

Hét eleje óta elérhetőek az online rezsistop nyilatkozatok az MVM Next rendszerében azoknak, akik árammal fűtenek, és élni szeretnének a 30 százalékos rezsikedvezménnyel.

„A hideg időjárás miatt januárban itthon a háztartásokban a megszokottnál lényegesen többet kellett fűteni, a kormány ezért rezsistopot vezetett be, ami egyszeri 30 százalékos mennyiségi vagy árkedvezményt jelent a fűtési célú földgáz és villamosenergia-fogyasztásra, minden lakossági ügyfél számára. Azoknak, akik a kedvezményt gázra érvényesítik, nincs tennivalójuk, a kedvezmény ugyanis a számlában automatikusan megjelenik. A villamosenergia-felhasználóknak azonban nyilatkozniuk kell, hogyha fűtési célra használnak áramot, és erre már lehetőségük is van az MVM online rendszerében” – mondta az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. vezérigazgatója.

Hozzátette: „A hétfőn megjelent nyilatkoztatási lehetőség elérhető az MVM Next különböző online csatornáin, így a webes felületen, a mobil applikációs felületen és az MVM Next Rezsistop aloldalán is” – mondta az InfoRádióban Romhányi Róbert vezérigazgató.

Kiemelte: fontos, hogy az online nyilatkozatokat a rendelkezésre álló ügyféladatokkal az MVM előre kitölti, így a művelet online a leggyorsabb, akár 1 perc alatt is benyújtható.


Fotó: DepositPhotos.com

Hozzátette: az első napot követően 35 ezer nyilatkozat érkezett be a rendszerbe, ezek feldolgozását már megkezdték.

Romhányi Róbert hangsúlyozta: azoknak az ügyfeleknek, akik nem elektronikus kapcsolattartást kértek, március közepéig levélben postázzák a nyilatkozatot, amit a levélben megjelölt elérhetőségekre lehet beküldeni. Egyúttal ismét leszögezte: a nyilatkozatot csak azoknak kell kitölteni, akik a kedvezményt villamos energiában kívánják érvényesíteni, tehát földgáz esetén a jóváírás automatikus lesz.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: a nyilatkozattétellel senki sincsen elkésve, a határidő ugyanis 2026. április 30.

