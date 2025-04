Már a csőd kopogtat Érden

Az Orbán-kormányok az elmúlt másfél évtizedben jelentősen szűkítették az önkormányzatok cselekvőképességét, önállóságát és finanszírozási mozgásterét. A folyamatos központosítás mellett a kabinet több lépcsőben forráselvonásokat is végrehajtott. Érden az önként vállalt feladatok finanszírozását már rég visszafogták, a párhuzamosságokat megszüntették. Az elmúlt években a fűtési szezonban a radiátorokat letekerték, az energiaválság idején átmenetileg bezárták a művelődési központot, a város mindkét uszodája zárva tart, a önkormányzat által szervezett szórakoztató rendezvényeket lemondták, illetve vállalkozásoknak adták át, a környező településekkel újratárgyalták a szociális gondozó működési költségeit, leállt az aszfaltozási program, a polgármester és az alpolgármester másfél éven át lemondott a fizetése harmadáról mindaddig, amíg a kormányhivatal ezt meg nem tiltotta nekik.

