Már a GVH is árrésstop ellenőrzést hirdetett

A nemzeti versenyhatóság a magyar fogysztók védelme érdekében – a hazai vállalkozások érdekeit is szem előtt tartva – folyamatosan nyomon követi az egyes termékláncokban tapasztalható piaci folyamatokat, illetve a kereskedelem egyes szereplőinek piaci magatartását. Ez alapján a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálatokat készít elő az élelmiszer-kereskedelem területén. A GVH arra is nagy figyelmet fordít, hogy ne alakulhasson ki – a fogyasztók jólétét negatívan befolyásoló – versenykorlátozó együttműködés az érintett piaci szereplők között – teszik hozzá.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke már múlt héten leszögezte: „A GVH minden rendelkezésre álló eszközével támogatja az élelmiszerárak letörését célzó kezdeményezéseket. A nemzeti versenyhatóság a magyar emberek oldalán áll, kész a beavatkozásra, új vizsgálatok megindítására is. Szilárd meggyőződésem szerint az árrésstop meghatározott időszakra vonatkozó, átmeneti alkalmazása a magyar emberek – elsősorban a családok és a nyugdíjasok – érdekét szolgálja” – mutatott rá a GVH elnöke.

A GVH 5 millió forintra büntette a kiskereskedelmi láncot, mert igazolási kötelezettségeinek 2022-re és 2023-ra vonatkozóan is hiányosan tett eleget.

Kapcsolódó cikk A Spar igyekezett, de újabb büntetést kapott A GVH 5 millió forintra büntette a kiskereskedelmi láncot, mert igazolási kötelezettségeinek 2022-re és 2023-ra vonatkozóan is hiányosan tett eleget.

A közlemény arra is kitér, hogy a GVH által működtett, a www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető rendszerben hat nagy kereskedelmi lánc, országszerte több mint 1200 boltjában, 78 termékkategóriában, több mint 2000 különböző élelmiszertermék naponta frissülő árai követhetők nyomon. Az Árfigyelő pontosan, naprakészen megmutatja az árak változását, így azok csökkenését is. Az online Árfigyelő rendszer adatai szerint több alapvető élelmiszertermék (Pl. tejtermékek, tojás) ára csökkent hétfőn, a Kormány által elrendelt árréstop bevezetésének következtében.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke – 2023 márciusában – az élelmiszerágazatban elvégzett gyorsított ágazati vizsgálatok tapasztalatai, illetve nemzetközi példák alapján, versenypártolási javaslat keretében kezdeményezte a kormányál az online Árfigyelő rendszer létrehozását is, ami hamarosan újabb termékkategóriákkal bővül.

A GVH is beindul Fotó: Depositphotos

Mint írják, a Gazdasági Versenyhivatal 2023 első felében több átfogó gyorsított ágazati vizsgálatot is elvégzett, amelyek rávilágítottak, hogy élelmiszerkereskedelem egyes szereplői az indokoltnál nagyobb mértékben emelték egyes alapvető élelmiszerek árait. Akkor az derült ki, hogy 2022-ben egyes élelmiszertermékeken (Pl. tejtermékek, tartós élelmiszerek) jelentősen nőtt a kereskedők nyeresége, ami – számos egyéb tényező mellett – hozzájárult az élelmiszer-infláció jelentős emelkedéséhez is.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett online Árfigyelő adatai szerint több alapvető élelmiszertermék ára csökkent hétfőtől az árrésstop bevezetésének következtében. A GVH már 2023-ban rámutatott, hogy korábban is tetten érhető volt az úgynevezett profit-hajtotta infláció Magyarországon, amikor az élelmiszer-kereskedelem egyes szereplői az indokolhatónál nagyobb mértékben emelték egyes alapvető élelmiszerek árrését. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi piaci folyamatokból is hasonló következtetések vonhatók le, a nemzeti versenyhatóság vizsgálatokat készít elő az élelmiszer kereskedelem területén – áll a hivatal sajtóközleményében.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság után a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is bejelentette hétfőn, hogy ellenőrzéseket indít az árrésstop betartatása érdekében.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!