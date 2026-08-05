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Közérdekű Magyar Péter Sulyok Tamás parlament

Már jövő kedden megválaszthatják Magyarország új köztársasági elnökét

mfor.hu

A Tisza-frakció javaslatára jövő hét kedden szavazhatnak a képviselők a következő köztársasági elnökről.

Tisza-frakció kezdeményezte, hogy a jövő heti rendkívüli plenáris ülésen szavazzon az Országgyűlés az új köztársasági elnökről. A parlament oldalán megosztott dokumentumban a Tisza Párt képviselői azt kérik, hogy az Országgyűlés elnöki feladatait gyakorló Hallerné Nagy Anikó alelnök augusztus 11-e, keddre tűzze ki az államfőválasztást. A kezdeményezést Magyar Péter mellett 42 kormánypárti képviselő írta alá.

Az Alaptörvény alapján a parlamentnek Sulyok Tamás megbízatásának július 20-i megszüntetése után harminc napon belül kell új köztársasági elnököt választania, aki a titkos szavazás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon léphet hivatalba.

Ez azt jelenti, hogy a jövő keddi szavazás után augusztus 19-én, szerdán léphet hivatalba az új államfő, így augusztus 20-án már ő adja át az állami kitüntetéseket és díjakat. Azt ugyanakkor még nem lehet tudni, hogy ki lesz a Tisza Párt jelöltje – írja a Telex. A portál megkereste a frakciót, de egyelőre csak annyit közöltek, hogy várhatóan a napokban tárgyalnak még a kérdésről.

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